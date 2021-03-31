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    Легендарний баскетболіст Волков прокоментував включення до Зали слави ФІБА

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    Олександр Волков став легендою - Легендарний баскетболіст Волков прокоментував включення до Зали слави ФІБА
    Олександр Волков став легендою
    Фото з відкритих джерел

    Наш олімпійський чемпіон перший з українців склав компанію найвидатнішим спортсменам

    Колишній баскетболіст «Будівельника» та «Аталанти» Олександр Волков увійшов до Зали слави ФІБА. Церемонія мала пройти 2020 року, проте через пандемію коронавірусу не відбулася і пройде в онлайн-форматі 18 червня.

    «Чесно кажучи, це було сюрпризом для мене. Я не знав про це. Мій один знайомий, працівник ФІБА, натякав, але я не зовсім зрозумів, що він мав на увазі, – розповів Волков xsport. – Lля будь-якого спортсмена, який завершив кар'єру, оцінка фахівцями світового баскетболу твоїх заслуг дуже важлива. Я радий, що потрапив в історію таким чином.

    Особливі спогади від Олімпіади та ігор за «Атланту». Коли ти виходиш грати проти таких гравців як Меджік Джонсон, Ларрі Берд, це неможливо забути. І я радий, що в НБА зараз грають українці Олексій Лень та Святослав Михайлюк. У нас дуже багато талановитих гравців. Цікавий хлопчик Іісуф Санон, який грає в «Дніпрі». Скаути НБА продовжують стежити за Артемом Пустовим, який зараз захищає кольори «Барселони». У багатьох хлопців зі збірної є хороші перспективи. Впевнений, що за два-три роки у нас буде нова «делагація» в НБА».

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      Теги: НБА Олександр Волков
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