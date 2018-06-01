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    Українського баскетболіста Михайлюка перегляне ще один клуб НБА

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    Святослав Михайлюк - Українського баскетболіста Михайлюка перегляне ще один клуб НБА
    Святослав Михайлюк

    Цього разу, українця перегляне «Юта»

    Ще один клуб НБА перегляне українського захисника Святослава Михайлюка.

    Наразі екс-гравець «Канзас Джейхоукс» готується до драфту НБА, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Найближчим часом Михайлюк пройде оглядове тренування в команді «Юта Джазз», яка цього сезону дійшла до чвертьфіналу плей-офф у НБА.

    Нагадаємо, раніше Михайлюк пройшов огляд у команді Олексія Леня «Фініксі».

    Драфт НБА 2018 року має відбутися 22 червня.

    Нагадаємо, раніше Михайлюк, який потрапив до розширеної заявки національної збірної України, взяв участь у драфт-комбайні у Нью-Йорку.

    баскетбол НБА
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