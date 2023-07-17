Пішов із життя воїн і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський
Спортсмен боронив наші землі на Запорізькому напрямку
Після тяжкої хірургічної операції помер український військовий і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський. Про це повідомила Федерація каное України у Facebook.
«На 55-му році після тяжкої хірургічної операції відійшов у засвіти наш веслувальник – волинський каноіст, майстер спорту, багаторазовий чемпіон України, член збірної України 1985 -1994 років Андрій Слупський», – ідеться в повідомленні.
Також у федерації каное розповіли, що першим та особистим тренером спортсмена був заслужений тренер України Тарас Юхимович Шевченко.
Останнім часом Андрій Слупський захищав Україну від російської агресії – воював на Запорізькому напрямку, був командиром САУ у 33-ій окремій механізованій бригаді.
Нагадаємо, у боротьбі проти Росії загинув український спортсмен, фехтувальник Денис Борейко. Він був чемпіоном України та призером чемпіонату світу. Молодшому лейтенанту було всього 34 роки.
Крім того, у боях із російськими загарбниками загинув відомий український актор театру Філіп Віннер.
Також на фронті загинула бойова медикиня 218-го окремого батальйону 125-ої бригади ТрО ЗСУ, львів’янка Наталія Депа. Дівчина у мирному житті була власницею Центру косметології та лазерної епіляції. Із початком повномасштабного вторгнення пішла захищати Україну разом із братом та батьком.
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