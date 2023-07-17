Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пішов із життя воїн і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пішов із життя воїн і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський
Андрій Слупський
фото: Федерація каное України

Спортсмен боронив наші землі на Запорізькому напрямку

Після тяжкої хірургічної операції помер український військовий і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський. Про це повідомила Федерація каное України у Facebook.

«На 55-му році після тяжкої хірургічної операції відійшов у засвіти наш веслувальник – волинський каноіст, майстер спорту, багаторазовий чемпіон України, член збірної України 1985 -1994 років Андрій Слупський», – ідеться в повідомленні.

Також у федерації каное розповіли, що першим та особистим тренером спортсмена був заслужений тренер України Тарас Юхимович Шевченко.

Останнім часом Андрій Слупський захищав Україну від російської агресії – воював на Запорізькому напрямку, був командиром САУ у 33-ій окремій механізованій бригаді.

Андрій Слупський
Андрій Слупський
фото: Федерація каное України

Нагадаємо, у боротьбі проти Росії загинув український спортсмен, фехтувальник Денис Борейко. Він був чемпіоном України та призером чемпіонату світу. Молодшому лейтенанту було всього 34 роки.

Крім того, у боях із російськими загарбниками загинув відомий український актор театру Філіп Віннер.

Також на фронті загинула бойова медикиня 218-го окремого батальйону 125-ої бригади ТрО ЗСУ, львів’янка Наталія Депа. Дівчина у мирному житті була власницею Центру косметології та лазерної епіляції. Із початком повномасштабного вторгнення пішла захищати Україну разом із братом та батьком. 

Читайте також: Україна повернула тіла ще 62 загиблих військових
Теги: веслування смерть військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкодження Чонгарського мосту вже вплинуло на логістику російських військ на півдні
Гуменюк розповіла, як пошкодження Чонгарського мосту вплинуло на логістику військ РФ
3 липня, 23:20
Росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області
Окупанти обстріляли Сумщину: є загиблі та поранені
4 липня, 01:14
Старший син Антоніни та Святослава Паламарів Лук'ян
Радісна звістка: у захисника Азовсталі «Калини» народилася донька
5 липня, 09:48

Суспільство

Пішов із життя воїн і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський
Пішов із життя воїн і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Порошенко привіз техніку в легендарну бригаду, яка тримає Мар’їнку (відео)
Порошенко привіз техніку в легендарну бригаду, яка тримає Мар’їнку (відео)
Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу
Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу
Мендель зізналася, скільки заробляла на посаді речниці Зеленського
Мендель зізналася, скільки заробляла на посаді речниці Зеленського
Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Олександра Ільченка
Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Олександра Ільченка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Онуфрій заявив, що митрополит Павло недостойний бути в СІЗО: курйозне відео
52K
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
19K
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
16K
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
9148
ЗМІ назвали ключову проблему українського контрнаступу
5503
Росія заявила про масовану атаку безпілотників на окупований Крим

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Вчора, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту