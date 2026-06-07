Африканська збірна продовжила контракт головного тренера напередодні Чемпіонату світу

Функціонери налаштовані працювати з фахівцем і після Мундіалю

Керманич збірної Алжиру Владімір Петковіч пролонгував договір із місцевою асоціацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Алжирської футбольної федерації.

Тепер контракт боснійсько-швейцарського тренера з «Лисами пустелі» розрахований до липня 2028 року. Фахівець очолив Алжир у лютому 2024-го. З тих пір національна команда піднялася в рейтингу ФІФА на 15 позицій та посідає 28-ме місце перед Чемпіонатом світу 2026.

Петковіч повернув алжирську збірну на Мундіаль після 12-річної паузи. Також він вивів «Лисів пустелі» до чвертьфіналу Кубка африканських націй-2025. Раніше тренер відпрацював сім років на чолі національної команди Швейцарії.

Фінальна заявка збірної Алжиру на ЧС-2026

Тренерський штаб узяв на турнір 27 футболістів. Владімір Петковіч розраховує на чотирьох голкіперів, дев'ятьох оборонців, сімох хавбеків і сімох форвардів.

Воротарі: Люка Зідан («Гранада»), Уссама Бенбут (УСМ «Алжир»), Мелвін Мастіл («Стад Ньйон»), Абделлатіф Рамдан (МК «Алжир»)

Захисники: Рафік Белгалі («Верона»), Самір Шергі («Париж»), Раян Аїт-Нурі («Манчестер Сіті»), Жауен Аджам («Янг Бойз»), Айсса Манді («Лілль»), Рамі Бенсебаїні («Боруссія» Д), Зінеддін Белаїд (ЖС «Кабілія»), Ашреф Абада (УСМ «Алжир»), Мохамед Амін Тугай («Есперанс»)

Півзахисники: Набіль Бенталеб («Лілль»), Хішем Будауї («Ніцца»), Уссем Ауар («Аль-Іттіхад»), Фарес Шаїбі («Айнтрахт»), Ібрахім Маза («Баєр»), Ясін Тітрауї («Шарлеруа»), Раміз Зеррукі («Твенте»)

Нападники: Мохамед ель-Амін Амура («Вольфсбург»), Надір Бенбуалі («Дьйор»), Аділь Бульбіна («Аль-Духаїль»), Фарес Геджеміс («Фрозіноне»), Амін Гуірі («Марсель»), Аніс Хадж Мусса («Феєнорд»), Ріяд Марез («Аль-Ахлі» Джедда)

Збірна Алжиру на ЧС-2026

Лиси пустелі потрапили в квартет J за результатами жеребкування. Там їхніми суперниками будуть національні команди Аргентини, Австрії та Йорданії.

Перший матч запланований на 17 червня. Підопічні Петковіча зустрінуться з аргентинцями. Поєдинок відбудеться в американькому Канзас-Сіті.

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.