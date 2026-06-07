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Антонеллі виграв хаотичний Гран-прі Монако Формули-1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Антонеллі виграв хаотичний Гран-прі Монако Формули-1
Андреа Кімі Антонеллі продовжив переможну серію
фото: EFE

Лідер сезону переконливо виступив на легендарній трасі

Пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі тріумфував на Гран-прі Монако. Про це повідомляє «Главком».

Італієць стартував першим і втримав лідерство від посягань конкурентів на старті. Натомість Макс Ферстаппен із «Ред Булла», який розпочинав другим, не зміг набрати швидкість і відразу зійшов через технічні проблеми. Як наслідок, головними конкурентами Антонеллі стали гонщики «Феррарі».

Щоправда, Льюїс Гемілтон і Шарль Леклер доволі швидко почали відставати від пілота «Мерседеса». Головна ж боротьба розгорнулася далі. Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл взявся пресингувати пілота «Ред Булла» Ізака Аджара.

Проте, обійти француза британський гонщик зумів лише після хвилі пітстопів. Утім, Расселл і низка інших пілотів, зокрема Гемілтон, припустилася помилок – перевищила швидкість на пітлейн і нарвалася на штрафи. Тим не менше, впродовж тривалого часу ймовірним виглядав лише обмін позиціями на подіумі між представниками «Феррарі».

Усе змінила аварія Ленса Стролла («Астон Мартін») на 61-му колі. На трасі з'явився автомобіль безпеки, яким скористався Гемілтон і відбув свій штраф перед пітстопом Леклера. Натомість Расселл змінив гуму, але про покарання команда забула. Як наслідок, згодом його оштрафували ще раз.

Далі більше. Щойно сейфтікар зібрався залишити пелотон для відновлення гонки, як Леклер влетів у захисний бар'єр. Щоб залатати рейку безпеки довелося призупинити гран-прі червоним прапором. На рестарті Антонеллі та Гемілтон легко відірвалися від решти гонщиків та фінішували першим і другим відповідно.

Третім став пілот «Альпін» П'єр Гаслі. Та він, як і багато інших, отримав штраф. Зрештою, на подіум піднявся Аджар. На хвості французького гонщика фінішував Оскар Піастрі з «Макларена». У попередньому протоколі далі в очковій зоні розташувалися дует із «Рейсінг Буллз» Ліам Лоусон і Арвід Ліндблад, покараний Гаслі, Алекс Албон із «Вільямса», пілот «Хааса» Естебан Окон і гонщик «Кадилака» Серхіо Перес. Останній приніс американській стайні перший заліковий бал в історії.

Антонеллі оформив п'яту перемогу в сезоні поспіль. Італійський пілот зміцнив лідерство в загальному заліку. До свого активу він записав 156 очок. На друге місце піднявся Гемілтон (90 пунктів). «Мерседес» у Кубку конструкторів іде першим (244 бали).

До слова, раніше помер експілот Формули-1 Алессандро Дзанарді. Італійцю було 59 років. Після втрати двох ніг він чотири рази став паралімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, нещодавно Гран-прі Туреччини повернувся у календар Формули-1. «Істанбул Парк» уклав із чемпіонатом контракт на п'ять сезонів. Перший етап відбудеться у 2027 році.

Теги: Гран-прі Формула-1 Mercedes

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