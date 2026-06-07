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Збірна України опублікувала склад на товариський матч проти Данії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна України опублікувала склад на товариський матч проти Данії
Українська збірна готується до Ліги націй
фото: УАФ

«Синьо-жовті» зіграють другий поєдинок під керівництвом Андреа Мальдери

Тренерський штаб національної команди України визначив основу на спаринг проти збірної Данії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Данія – Україна відбудеться в Оденсе 7 червня 2026 року. Поєдинок прийме стадіон «Оденсе». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:30.

Стартовий склад збірної України на матч проти Данії

До основи «синьо-жовтих» повертаються центрбек французького ПСЖ Ілля Забарний та півзахисник Руслан Маліновський, який змінив італійський «Дженоа» на турецький «Трабзонспор». Цілком імовірно, що перший закриватиме проблемну позицію правого оборонця. Натомість на протилежному фланзі вийде Віталій Миколенко з ліверпульського «Евертона».

У центрі оборони вдруге поспіль зіграють Едуард Сарапій («Полісся») та центрбек донецького «Шахтаря» Микола Матвієнко. Одноклубники останнього Єгор Назарина та Олег Очеретько розташуються трохи вище. Компанію їм складе ветеран Маліновський.

На флангах зіграють Віктор Циганков із іспанської «Жирони» та Георгій Судаков («Бенфіка»). На вістрі атаки знову з'явиться форвард французького «Ліона» Роман Яремчук.

Повний стартовий склад збірної України: Трубін – Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко – Назарина, Очеретько, Маліновський – Циганков, Судаков – Яремчук.

Історія очних зустрічей

Шляхи команд перетиналися тричі. Підсумок поєдинку завжди був іншим. Перший матч – товариський у 2003 році. Тоді гору взяли данці (1:0) завдяки голу хавбека Гравесена. Ще два поєдинки суперники зіграли в кваліфікації до Чемпіонату світу 2006. Спершу вони розписали нічию (1:1) у Копенгагені. На забитий м'яч крайнього нападника Йоргенсена «синьо-жовті» відповіли голом півзахисника Гусіна. А от у Києві гору взяла збірна України (1:0). Єдиний м'яч оформив нападник Воронін.

До слова, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

Нагадаємо, вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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