УПЛ: «Шахтар» та сільський «Колос» забили сім голів на двох



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«Колос» і «Шахтар» виявились справжніми «живчиками» ФК «Шахтар»

«Ви були, були на селі?» (с)

У центральному матчі 22 туру УПЛ між собою грали сільский клуб «Колос» з Ковалівки та донецький «Шахтар». Зі зрозумілих причин матч грали не у рідном селі номінальних господарів, а у Києві - на «Оболонь-Арені».

Результат гри міг би шокувати пересічного вболівальника років п’ять тому, але нині такі реалії українського футболу. Матч завершився з рахунком 3:4. Чемпіони все ж знайшли в собі сили не втратити очки з «селюками», рятівний гол на рахунку гравця зібрної України Жуніора Мораєша.

Всього ж у матчі було забито 7 голів, причому два - з пенальті, більше того - один з пенальті було призначено у ворота гостей.

УПЛ. 22-й тур.

«Колос» – «Шахтар» – 3:4

Голи: Вадим Мілько (37, 75), Віталій Гавриш (67, з пенальті) – Тайсон (12, з пенальті), Жуніор Мораеш (31, 81), Тете (60)

Попередження: Петров (11), Єфремов (33), Ємець (33), Мілько (56) – Мораеш (41), Тете (45+1), Маркос Антоніо (85), Ісмаїлі (90+4)

Вилучення: Маркос Антоніо (90+6, друга жовта)

«Колос»: Волинець - Єфремов, Гавриш, Петров, Ємець (Черноморець, 75), Богданов, Ориховський (Олександр Бондаренко, 86), Мілько, Ільїн, Вільхамссон, Лисенко (Кожушко, 58).

«Шахтар»: П’ятов - Ісмаїлі, Кривцов (Бондар, 74), Матвієнко, Додо (Болбат, 64), Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Коноплянка (Бондаренко, 73), Тайсон, Мораеш

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Стадіон «Оболонь-Арена» (Київ).