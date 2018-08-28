US Open. Козлова не змогла пробитися у друге коло
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Розсилка
Катерина Козлова
Ще одна представниця України завершила виступи в одиночному розряді
Катерина Козлова не змогла вийти у друге коло Відкритого чемпіонату США з тенісу.
У стартовому матчі українська тенісистка поступилася представниці Іспанії Ларі Аррубаррені.
Як відомо, вибули у першому колі Катерина Бондаренко та Даяна Ястремська.
Нагадаємо, змогла подолати перше коло Еліна Світоліна.
Також у друге коло пробилася Ангеліна Калініна.
US Open - The Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у США
Призовий фонд: $ 40,912,000
Перше коло (одиночний розряд)
Лара Аррубаррена (Іспанія) - Катерина Козлова (Україна) - 6:0, 6:3