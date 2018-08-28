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    US Open. Козлова не змогла пробитися у друге коло

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    Катерина Козлова - US Open. Козлова не змогла пробитися у друге коло
    Катерина Козлова

    Ще одна представниця України завершила виступи в одиночному розряді

    Катерина Козлова не змогла вийти у друге коло Відкритого чемпіонату США з тенісу.

    У стартовому матчі українська тенісистка поступилася представниці Іспанії Ларі Аррубаррені.

    Як відомо, вибули у першому колі Катерина Бондаренко та Даяна Ястремська.

    Нагадаємо, змогла подолати перше коло Еліна Світоліна.

    Також у друге коло пробилася Ангеліна Калініна.

    US Open - The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у США

    Призовий фонд: $ 40,912,000

    Перше коло (одиночний розряд)

    Лара Аррубаррена (Іспанія) - Катерина Козлова (Україна) - 6:0, 6:3

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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