Усик – Джошуа: де дивитися бій року за звання чемпіона світу
На кону в поєдинку в Лондоні виставлені пояси WBA Super, IBF, IBO та WBO
25 вересня в Лондоні пройде бій за звання чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Претендент Олександр Усик спробує відібрати пояси у їхнього володаря Ентоні Джошуа. На кону – титули у версіях WBA Super, IBF, IBO та WBO.
Фаворит – британський боксер, на рахунку якого 24 перемоги (22 нокаутом) й одна поразка. Але не беззаперечна. На успіх Усика (18 перемог, 13 з них – нокаутом), букмекери дають коефіцієнт 3,40. У Джошуа він у більше ніж вдвічі нижчий – 1,40.
Усик не переживає з цього приводу. На дуель поглядів він вийшов у костюмі джокера та заявив, що розмір не має значення – Олександр мав на увазі перевагу Джошуа в зрості.
«Ми обидва – олімпійські чемпіони та чемпіони світу з боксу, тільки в різних категоріях. Тому я вірю, що переможу», – сказав Усик українською мовою.
Закликав Джошуа не розслаблятися й Тайсон Ф’юрі, який за кілька тижнів проведе бій за чемпіонський пояс WBC Деонтеєм Уайлдером.
У прямій трансляції бій Усик – Джошуа покаже медіасервіс MEGOGO. Початок боксерського вечора розпочнеться о 22:00, а гонг головного бою на арені «Тоттенгем Готспур» орієнтовно прозвучить о 00:30 26 вересня.
Для користувачів сервісу, які підписані на пакет «Максимальний» або «Спорт», ціна за перегляд поєдинку складе 29 грн, для інших передплатників – 49 грн.
Раніше Усик розповів, чому він у виграшному становищі в порівнянні з Джошуа.
Вже відомо, скільки боксери отримають грошей за цей поєдинок.
Усик у Великобританії встиг провести відкрите тренування та розкрити план на бій.
Джошуа, своєю чергою, назвав перевагу українця перед боєм з ним.
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