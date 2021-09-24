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    Усик – Джошуа: де дивитися бій року за звання чемпіона світу

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    Олександр Усик поступається Ентоні Джошуа габаритами - Усик – Джошуа: де дивитися бій року за звання чемпіона світу
    Олександр Усик поступається Ентоні Джошуа габаритами
    Фото з відкритих джерел

    На кону в поєдинку в Лондоні виставлені пояси WBA Super, IBF, IBO та WBO

    25 вересня в Лондоні пройде бій за звання чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Претендент Олександр Усик спробує відібрати пояси у їхнього володаря Ентоні Джошуа. На кону – титули у версіях WBA Super, IBF, IBO та WBO.

    Фаворит – британський боксер, на рахунку якого 24 перемоги (22 нокаутом) й одна поразка. Але не беззаперечна. На успіх Усика (18 перемог, 13 з них – нокаутом), букмекери дають коефіцієнт 3,40. У Джошуа він у більше ніж вдвічі нижчий – 1,40.

    Усик не переживає з цього приводу. На дуель поглядів він вийшов у костюмі джокера та заявив, що розмір не має значення – Олександр мав на увазі перевагу Джошуа в зрості.

    «Ми обидва – олімпійські чемпіони та чемпіони світу з боксу, тільки в різних категоріях. Тому я вірю, що переможу», – сказав Усик українською мовою.

    Закликав Джошуа не розслаблятися й Тайсон Ф’юрі, який за кілька тижнів проведе бій за чемпіонський пояс WBC Деонтеєм Уайлдером.

    У прямій трансляції бій Усик – Джошуа покаже медіасервіс MEGOGO. Початок боксерського вечора розпочнеться о 22:00, а гонг головного бою на арені «Тоттенгем Готспур» орієнтовно прозвучить о 00:30 26 вересня.

    Для користувачів сервісу, які підписані на пакет «Максимальний» або «Спорт», ціна за перегляд поєдинку складе 29 грн, для інших передплатників – 49 грн.

    Раніше Усик розповів, чому він у виграшному становищі в порівнянні з Джошуа.

    Вже відомо, скільки боксери отримають грошей за цей поєдинок.

    Усик у Великобританії встиг провести відкрите тренування та розкрити план на бій.

    Джошуа, своєю чергою, назвав перевагу українця перед боєм з ним.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Усик – Джошуа: де дивитися бій року за звання чемпіона світу