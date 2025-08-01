Покоління зумерів відмовляється від сучасної техніки: ЗМІ пояснили новий тренд серед молоді

Покоління зумерів користується телефонами-розкладачками та робить знімки на старі цифрові фотоапарати

Багато представників молоді з покоління Z чи зумерів вважають за краще переходити на старі мобільні телефони 2000-х років у спробах змінити таким чином свої цифрові звички. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

«Відмовляючись від залежності від смартфонів, підлітки та молодь натомість переходять у ретро-стиль. Вони свідомо ігнорують цифрові пристрої й замінюють їх розкладними телефонами 2000-х років», – йдеться у статті.

Телефони–розкладачки повстають з попелу як найпопулярніший товар останніх місяців, покоління Z вважає, що саме вінтажні мобільні телефони можуть «відновити їхнє відчуття реальності».

«Літо з телефоном-розкладачкою. Життя буде таким простим», – нещодавно заявила тіктокерка Макейла Обрі, позуючи на відео з гаджетом із позаминулого десятиліття.

Серед молоді віком до 27 років стає трендом позбуватися своєї залежності від високих технологій за допомогою низькотехнологічних інструментів. «Це спроба нового покоління відключитися від всесвітньої мережі та відновити зв'язок з реальним світом старомодними способами», – зазначають журналісти.

Видання The Wall Street Journal також помітило, що американська молодь масово скуповує телефони-розкладачки. Такі самі, якими користувалися їхні батьки 20 років тому. Молоді люди кажуть, що «олдскульні» телефони допомагають їм відпочити від нескінченних повідомлень у месенджерах та інших програмах.

Так, приміром, багато зумерів перестали робити фото на смартфони й перейшли на старі цифрові фотоапарати та старі фотокамери. За їхніми словами, «фотоапарат із 2007-го створює особливу атмосферу, яку не може дати iPhone». Є також ті, хто воліє слухати музику на касетах і вінілових платівках і використовувати дротові навушники.

Раніше стало відомо, що мілініали та зумери стали відмовлятися від макіяжу на першому побаченні.