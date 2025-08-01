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Покоління зумерів відмовляється від сучасної техніки: ЗМІ пояснили новий тренд серед молоді

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Покоління зумерів відмовляється від сучасної техніки: ЗМІ пояснили новий тренд серед молоді
Покоління зумерів скуповує старі телефони замість смартфонів
фото: Wall Street Journal

Покоління зумерів користується телефонами-розкладачками та робить знімки на старі цифрові фотоапарати

Багато представників молоді з покоління Z чи зумерів вважають за краще переходити на старі мобільні телефони 2000-х років у спробах змінити таким чином свої цифрові звички. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

«Відмовляючись від залежності від смартфонів, підлітки та молодь натомість переходять у ретро-стиль. Вони свідомо ігнорують цифрові пристрої й замінюють їх розкладними телефонами 2000-х років», – йдеться у статті.

Телефони–розкладачки повстають з попелу як найпопулярніший товар останніх місяців, покоління Z вважає, що саме вінтажні мобільні телефони можуть «відновити їхнє відчуття реальності». 

«Літо з телефоном-розкладачкою. Життя буде таким простим», – нещодавно заявила тіктокерка Макейла Обрі, позуючи на відео з гаджетом із позаминулого десятиліття.

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Серед молоді віком до 27 років стає трендом позбуватися своєї залежності від високих технологій за допомогою низькотехнологічних інструментів. «Це спроба нового покоління відключитися від всесвітньої мережі та відновити зв'язок з реальним світом старомодними способами», – зазначають журналісти.

Видання The Wall Street Journal також помітило, що американська молодь масово скуповує телефони-розкладачки. Такі самі, якими користувалися їхні батьки 20 років тому. Молоді люди кажуть, що «олдскульні» телефони допомагають їм відпочити від нескінченних повідомлень у месенджерах та інших програмах.

Так, приміром, багато зумерів перестали робити фото на смартфони й перейшли на старі цифрові фотоапарати та старі фотокамери. За їхніми словами, «фотоапарат із 2007-го створює особливу атмосферу, яку не може дати iPhone». Є також ті, хто воліє слухати музику на касетах і вінілових платівках і використовувати дротові навушники.

Раніше стало відомо, що мілініали та зумери стали відмовлятися від макіяжу на першому побаченні. 

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Теги: телефон молодь відео

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