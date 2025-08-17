Головна Київ Новини
search button user button menu button

У центрі Києва вдень лунали постріли: влада пояснила, що сталося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У центрі Києва вдень лунали постріли: влада пояснила, що сталося
У Києві знімали кіно про операції ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади
фото з відкритих джерел

Адміністрація попросила всіх киян та українських ветеранів й воїнів з розумінням поставитись до таких активностей

Звуки вибухів та пострілів, які кияни могли чути у центрі міста, були пов’язані зі зйомками фільму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

«Сьогодні на локаціях в середмісті Києва можуть лунати звуки, схожі на постріли чи вибухи. Події повʼязані з кіновиробництвом і не несуть загроз воєнного характеру», – пояснили в КМВА.

Адміністрація попросила всіх киян та українських ветеранів й воїнів з розумінням поставитись до таких активностей.

«Мова йде про зйомки стрічки, заснованої на реальних подіях та операціях військовослужбовців ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади. Попри війну, країна та наші митці віддають шану воїнам, створюючи культурний продукт», – пояснили в КМВА.

За даними адміністрації, столиця є не лише центром операцій наших підрозділів, але й простором для художнього вираження реальних історій про реальні подвиги.

Нагадаємо, у місті Васильків Київської області ввечері 21 липня невідомий відкрив вогонь зі зброї у бік чоловіка, який перебував у своєму авто. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). На цей час тривають пошуки стрілка. 

8 липня, близько 7 ранку, у Деснянському районі столиці сталося вбивство. До припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Згодом стало відомо, що  від рук ворожого кілера загинув полковник Служби безпеки України Іван Воронич.

Читайте також:

Теги: кияни влада столиця відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп прокоментував заяву Зеленського щодо того, що демобілізація в Україні можлива після перемоги у війні
Нардеп розповів, скільки людей Україна мобілізує щомісяця
19 липня, 15:59
Ігнат повідомив, що крилаті й аеробалістичні ракети не досягли своїх цілей
Ігнат назвав кількість прямих влучань по столичних об'єктах під час нічної атаки
21 липня, 12:45
Співробітник пошкодженої крамниці під час спілкування з правоохоронцями заперечив факт крадіжки товару
Мародерство на Лук'янівці після обстрілу? Поліція Києва спростовує фейк, який шириться в ЗМІ
21 липня, 15:58
У Святошинському районі обвалився цілий під'їзд житлового будинку
Кличко показав наслідки нічної атаки у Святошинському районі (відео)
31 липня, 09:13
У багатьох частинах Гельсінкі звузили дороги й посадили дерева, щоби створити незручності для водіїв
У столиці Фінляндії за рік не сталося жодної смертельної ДТП: у чому секрет
3 серпня, 17:48
Два гелікоптери здійснили 20 скидів води об'ємом 40 тонн
До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучалася авіація (відео)
31 липня, 13:49
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продовольчі ярмарки у Києві 12-17 серпня: де можна придбати фермерські продукти
11 серпня, 13:06
Головні туфлі нульових та десятих повернулися в моду у 2025 році завдяки Еддісон Рей
Червона підошва повертається: TikTok-зірки та зумери перетворили культові туфлі на головний тренд року
14 серпня, 14:18
Олена Говорова нещодавно придбала житло
Заступниця Кличка купила нову квартиру: названа сума угоди
15 серпня, 09:57

Новини

У центрі Києва вдень лунали постріли: влада пояснила, що сталося
У центрі Києва вдень лунали постріли: влада пояснила, що сталося
Підлітки на Київщині потрапили в аварію: на мопеді не розминулися з мікроавтобусом
Підлітки на Київщині потрапили в аварію: на мопеді не розминулися з мікроавтобусом
«Укрзалізниця» додала рейси до Львова: розклад
«Укрзалізниця» додала рейси до Львова: розклад
Куди сходити у Києві 18-24 серпня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 18-24 серпня: дайджест культурних подій
У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)
У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)
У Києві на вихідних 16-17 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 16-17 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
30K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
23K
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
4647
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону
4527
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua