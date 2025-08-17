У центрі Києва вдень лунали постріли: влада пояснила, що сталося

У Києві знімали кіно про операції ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади

Адміністрація попросила всіх киян та українських ветеранів й воїнів з розумінням поставитись до таких активностей

Звуки вибухів та пострілів, які кияни могли чути у центрі міста, були пов’язані зі зйомками фільму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

«Сьогодні на локаціях в середмісті Києва можуть лунати звуки, схожі на постріли чи вибухи. Події повʼязані з кіновиробництвом і не несуть загроз воєнного характеру», – пояснили в КМВА.

У соцмережах ширилося відео про нібито стрілянину у Києві. Зокрема, у районі Поштової площі. Майже через чотири години столична військова адміністрація пояснила, що це пов'язано з кіновиробництвом і події не несуть загроз. pic.twitter.com/GkYbsGlhqm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 17, 2025

Адміністрація попросила всіх киян та українських ветеранів й воїнів з розумінням поставитись до таких активностей.

«Мова йде про зйомки стрічки, заснованої на реальних подіях та операціях військовослужбовців ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади. Попри війну, країна та наші митці віддають шану воїнам, створюючи культурний продукт», – пояснили в КМВА.

За даними адміністрації, столиця є не лише центром операцій наших підрозділів, але й простором для художнього вираження реальних історій про реальні подвиги.

Нагадаємо, у місті Васильків Київської області ввечері 21 липня невідомий відкрив вогонь зі зброї у бік чоловіка, який перебував у своєму авто. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). На цей час тривають пошуки стрілка.

8 липня, близько 7 ранку, у Деснянському районі столиці сталося вбивство. До припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Згодом стало відомо, що від рук ворожого кілера загинув полковник Служби безпеки України Іван Воронич.