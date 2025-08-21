Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Пасажир забув валізу в потязі: алгоритм повернення загублених речей

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Пасажир забув валізу в потязі: алгоритм повернення загублених речей
Для пошуку загублених речей є певний алгоритм
фото: Дім

Повернути свої речі можна двома способами – звернувшись напряму або онлайн

У липні «Укрзалізниця» перевезла у липні 2,7 млн пасажирів – цей показник на 14% більше, ніж торік. Як правило, пасажири мають з собою валізу, техніку, документи чи інші предмети. «Главком» розповідає, що робити у випадках, якщо людина забула свої речі на вокзалі або в поїзді. 

Про те, що робити пасажиру потяга, який забув свої речі у вагоні, зазначається відповідними правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Документом зазначається, що якщо у поїзді, на станції або на колії знаходять загублені або залишені без нагляду речі, складається спеціальний акт.

У акті детально описують зовнішній вигляд предметів та обставини їх знаходження. Оформлюють його за участю того, хто знайшов річ:

  • на станції – начальник станції чи вокзалу;
  • у поїзді – начальник поїзда або старший стюард за присутності провідника.

Копія акта видається людині, яка виявила предмет, а знайдені речі передаються представнику надавача послуг, який заносить їх до облікової книги. Кожному предмету присвоюють ярлик із зазначенням станції та порядкового номера. Для сумок, валіз та інших речей ставлять пломби або печатки.

Перед накладанням пломби речі оглядають у присутності поліції, складають окремий акт з описом вмісту, копію якого отримує людина, що знайшла предмети. Речі, залишені у поїзді під час руху, передають начальнику станції кінцевого пункту під розписку.

Як отримати загублені речі

Щоб повернути загублену річ, власник має підтвердити свої права:

  • описати предмет;
    надати ключі від замків;
    перелічити вміст валізи.

Якщо речі зберігаються на станції, їх віддають власнику після перевірки документів.

Якщо пасажир забув річ у вагоні під час поїздки, він повинен звернутись до начальника станції, де виходив. Станція надсилає телеграму начальнику поїзда або іншій станції, де можна забрати річ. У телеграмі вказують номер вагона, місце пасажира та опис забутих речей.

Знайти загублений багаж можна також онлайн, через спеціальний сервіс Укрзалізниці. Власник повинен для цього оформити заявку. 

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків, які наразі дуже швидко зникають з продажу. Для цього можна підключити функцію для автоматичного викупу квитка.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця документи послуги перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робота Лесі Хоменко символізує поступ уперед – рух, який стає можливим завдяки спільним зусиллям усіх українців та українок
Українська художниця перетворила другий поверх столичного вокзалу на арт-студію
30 липня, 21:00
Триває робота над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг
У застосунку «Дія» не працюють дві важливі послуги для водіїв: причина
4 серпня, 22:21
Жінки, щоперебувають на обліку в центрі зайнятості, мають право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами
Допомога безробітним жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами: інструкція для отримання
9 серпня, 12:00
Потяг найближчим часом почне курсувати на постійній основі
Україна запускає пряме залізничне сполучення з Бухарестом
7 серпня, 20:33
Лідери Азербайджану та Вірменії підписали мирну угоду за посередництва Трампа
Лідери Азербайджану та Вірменії підписали мирну угоду за посередництва Трампа
8 серпня, 23:26
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків
11 серпня, 22:47
Правоохоронці затримали провідника потягу та ухилянта після передачі грошей співробітнику ДПСУ
Співробітник «Укрзалізниці» нелегально вивозив чоловіків за кордон
8 серпня, 16:34
На пенсію можна вийти раніше
Хто може вийти на пенсію до досягнення пенсійного віку: пояснення ПФУ
12 серпня, 05:00
Дружина може перейти на пенсію чоловіка у разі його смерті
В Україні дружина може перейти на пенсію чоловіка: як це зробити
17 серпня, 20:13

Особисті фінанси

Пасажир забув валізу в потязі: алгоритм повернення загублених речей
Пасажир забув валізу в потязі: алгоритм повернення загублених речей
Якими будуть ціни на електрику з 1 вересня: роз'яснення
Якими будуть ціни на електрику з 1 вересня: роз'яснення
Державна допомога для малозабезпечених сімей: покрокова інструкція, як отримати виплати
Державна допомога для малозабезпечених сімей: покрокова інструкція, як отримати виплати
Вулканізаторник, каштелян і десинатор: список професій, про які мало хто знає
Вулканізаторник, каштелян і десинатор: список професій, про які мало хто знає
«Дія» запустила нову військову облігацію «Бахмут»
«Дія» запустила нову військову облігацію «Бахмут»
Як перевести виплату пенсії з пошти на банк: покрокова інструкція
Як перевести виплату пенсії з пошти на банк: покрокова інструкція

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
8313
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
3808
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
2462
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
2338
Диво природи на Київщині: місцеві жителі помітили близько 10 лелек у одному гнізді

Новини

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Вчора, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
19 серпня, 22:06

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua