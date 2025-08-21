Пасажир забув валізу в потязі: алгоритм повернення загублених речей

Повернути свої речі можна двома способами – звернувшись напряму або онлайн

У липні «Укрзалізниця» перевезла у липні 2,7 млн пасажирів – цей показник на 14% більше, ніж торік. Як правило, пасажири мають з собою валізу, техніку, документи чи інші предмети. «Главком» розповідає, що робити у випадках, якщо людина забула свої речі на вокзалі або в поїзді.

Про те, що робити пасажиру потяга, який забув свої речі у вагоні, зазначається відповідними правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Документом зазначається, що якщо у поїзді, на станції або на колії знаходять загублені або залишені без нагляду речі, складається спеціальний акт.

У акті детально описують зовнішній вигляд предметів та обставини їх знаходження. Оформлюють його за участю того, хто знайшов річ:

на станції – начальник станції чи вокзалу;

у поїзді – начальник поїзда або старший стюард за присутності провідника.

Копія акта видається людині, яка виявила предмет, а знайдені речі передаються представнику надавача послуг, який заносить їх до облікової книги. Кожному предмету присвоюють ярлик із зазначенням станції та порядкового номера. Для сумок, валіз та інших речей ставлять пломби або печатки.

Перед накладанням пломби речі оглядають у присутності поліції, складають окремий акт з описом вмісту, копію якого отримує людина, що знайшла предмети. Речі, залишені у поїзді під час руху, передають начальнику станції кінцевого пункту під розписку.

Як отримати загублені речі

Щоб повернути загублену річ, власник має підтвердити свої права:

описати предмет;

надати ключі від замків;

перелічити вміст валізи.

Якщо речі зберігаються на станції, їх віддають власнику після перевірки документів.

Якщо пасажир забув річ у вагоні під час поїздки, він повинен звернутись до начальника станції, де виходив. Станція надсилає телеграму начальнику поїзда або іншій станції, де можна забрати річ. У телеграмі вказують номер вагона, місце пасажира та опис забутих речей.

Знайти загублений багаж можна також онлайн, через спеціальний сервіс Укрзалізниці. Власник повинен для цього оформити заявку.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків, які наразі дуже швидко зникають з продажу. Для цього можна підключити функцію для автоматичного викупу квитка.