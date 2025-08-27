Головна Київ Новини
Супермаркети продають соняшники із насінням. Покупці приємно здивовані (фото, відео)

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Покупці емоційно реагують на товар
фото: glavcom.ua

Люди з цікавістю реагують на новий делікатес в магазинах

Українські супермаркети здивували покупців незвичним товаром – цілими капелюшками соняшників з молодим насінням. Цей продукт, який раніше вважався простим сільським делікатесом, тепер з'явився на полицях великих торгівельних мереж. «Главком» вирішив зібрати реакції покупців, які в соцмережах діляться фотографіями з цим незвичним товаром. 

Зокрема, користувач ТікТок під ніком «агро_семена» розповів, що цілі капелюшки соняшників можна придбати в супермаркеті «Фора». Ціна – 78.90 за один.

@agro_seeds Не тим ми займаємось😂 #agro #агро #село #фора #соняшник ♬ оригінальний звук - 🌻AGRO SEEDS🌽| Насіння🌱

В коментарях дехто підраховував, як можна заробити таким чином 20 тис. грн. 

Супермаркети продають соняшники із насінням. Покупці приємно здивовані (фото, відео) фото 1
фото: Скриншот коментарів

Користувачка ТікТок Оксана Косаківська також поділилась відео зі «знахідкою».  «Знайшла у «Форі». Це ж були найсмачніші зернята. Прямо ностальгія в душі», – відмітила вона.

@ksushonichka #соняшник #зернята #ностальгія #олди ♬ original sound - Mr. Totong⚡🇵🇭 - kaderin oyuncagi

«Нарешті хтось подумав про мілєніалів і їх розваги. Єдине, що ми свого часу в полі крали, а не по сто гривень купували», – йдеться в одному з постів соціальної мережі Facebook. Таким чином жінка підписала фотографію соняшника з насінням, який на полиці супермаркету. В коментарях вона зазначила, що товар знайшла у «Форі». 

Коментарі щодо продажу соняшника
Коментарі щодо продажу соняшника
фото: Скриншот

«Зайшла в Сільпо, а тут камбек в дитинство. Звісно понесла додому одразу три», – написала інша користувачка.

Сільпо сонях.jpg (86 KB)

«Оу! Біжу. Мо, ще не розібрали», – відреагували їй в коментарях. 

В коментарях користувачі соцмережі обговорюють товар
В коментарях користувачі соцмережі обговорюють товар
фото: Скриншот

Раніше «Главком» писав, що у Києві у мережі супермаркетів «Фора» з'явився незвичний для покупців товар – цілі соняшники з молодим насінням. Цей продукт не часто можна побачити на полицях супермаркетів. Продаються соняшники поштучно, вартість однієї такої «шапки» становить 78,90 грн. 

