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Усик програв Дюбуа зважування перед боєм

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Усик програв Дюбуа зважування перед боєм
Після зважування Олександр Усик зазначив, що його не цікавить різниця у кілограмах
фото: скріншот

Даніель Дюбуа показав на вагах 105,8 кг, в той час, як Олександр Усик лише 100,2 кг

Об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик (20-0, 13 КО) начисто «програв» зважування Даніелю Дюбуа (19-1, 18 КО) напередодні бою 26 серпня. Боксери востаннє перед поєдинком з'явилися на публіці та пройшли офіційну процедуру на вагах.

Претендент Усика першим зафіксував свої показники – він затягнув на 105,8 кг.

Дюбуа показав на вагах 105,8 кг
Дюбуа показав на вагах 105,8 кг
фото: скріншо з відео

Усик, який вийшов на церемонію із прапором «Фортеця Бахмут» показав на вагах 100,2 кг. Це на 300 грамів менше, ніж було в українця перед реваншем з Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) рівно рік тому.

Усик вийшов на церемонію із прапором «Фортеця Бахмут»
Усик вийшов на церемонію із прапором «Фортеця Бахмут»
фото: скріншо з відео
Усик показав на вагах 100,2 кг
Усик показав на вагах 100,2 кг
фото: скріншот з відео

Після зважування Олександр Усик зазначив, що його не цікавить різниця у кілограмах.

«Для мене різниця у вазі не має значення. Я боксер. Можливо, не такий важкий, як Даніель, але я маю інше – серце. Дорога Україно, я тебе люблю. Слава Україні», – сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. У разі перемоги над суперником українець сподівається провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.

Раніше Олександр Усик провів традиційну битву поглядів зі своїм майбутнім противником на ринзі Даніелем Дюбуа. Після битви спортсмени дали спільну пресконференцію, яка почалася зі шквалу оплесків, адресованих українському боксеру.

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Теги: бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа спорт

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