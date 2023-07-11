Викликав шквал оплесків: що сказав Усик на битві поглядів з Дюбуа

Перший шквал оплесків Олександр Усик отримав ще до того, як почав свій виступ

Олександр Усик провів традиційну битву поглядів зі своїм майбутнім противником на ринзі Даніелем Дюбуа. Після битви спортсмени дали спільну пресконференцію, яка почалася зі шквалу оплесків, адресованих українському боксеру. Деталі пресконференції розповіли у K2 Promotions Ukraine в Instagram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чемпіон за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Усик зустрівся з регулярним чемпіоном за версіями Всесвітньої боксерської асоціації Дюбуа. Боксери провели битву поглядів, у якій перемогу отримав Усик.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Варто зазначити, що перший шквал оплесків Олександр Усик отримав ще до того, як почав свій виступ. Він подякував ЗСУ за те, що має змогу зараз виступати.

«Я хочу подякувати хлопцям, які боронять зараз нашу країну. Завдяки їм ми можемо зараз виступати за кордоном, і дарувати їм трошки емоційного щастя!» – сказав український боксер.

У відповідь зал знову зірвався оплесками й присутні почали вигукувати: «Слава Україні – Героям Слава».

Бій Усик-Дюбуа запланований на 26 серпня і спортсменів прийме польське місто Вроцлав. На ринг боксери вийдуть на Tarczynski Arena.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренко в 1/8 фіналу «Вімблдону» – 2:6, 6:4, 7:6. Матч тривав дві години 49 хвилин. Українка вісім разів подала навиліт, не допускала подвійних помилок і використала 3/9 брейкпойнтів.

До слова, легенда українського фехтування Ольга Харлан ризикує пропустити Олімпійські ігри в Парижі через рішення Міністерства молоді та спорту України про бойкот змагань за участі представників Росії та Білорусі. Варто зазначити, що Мінспорту очолює колишній фехтувальник Вадим Гутцайт.