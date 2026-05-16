Українець Чухаджян двічі побував у нокдауні і програв претендентський бій IBF

Український боксер Карен Чухаджян зазнав поразки від ірландця Педді Донована у бою-елімінаторі за пояс IBF у напівсередній вазі. Про це повідомляє «Главком».

Бій Чухаджян – Донован був головною подією вечора боксу, що проходив у німецькому Мангеймі. На кону було право битися за пояс у напівсередній вазі за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Суперником Чухаджяна став 27-річний ірландець Донован. Два попередні поєдинки ірландський боксер програв одному й тому ж боксеру – чинному чемпіону світу за версією IBF Льюїсу Крокеру.

Хід бою

Український боксер двічі за 12 раундів встиг побувати у нокдауні. У шостому раунді Донован завдав удар-двійку у голову Чухаджяна, від якої той впав.

А от другий нокдаун Чухаджяна виявився суперечливим. Українець затиснув суперника у кут, однак після двох ударів від ірландця втратив рівновагу і присів на коліно. Рефері розпочала відлік, хоча Чухаджян намагався пояснити, що ірландець його штовхнув. На жаль, своє рішення суддя не змінив.

Навіть після двох нокдаунів Чухаджян був активнішим у заключних раундах. Втім, українець програв одностайним суддівським рішенням: 111-115, 112-114 та 113-115.

Для Чухаджяна це друга поразка за останні чотири поєдинки. Перед цим українець поступився американцю Джарону Еннісу у бою за звання чемпіона світу у напівсередній вазі за версією IBF.

Нагадаємо, IBF оголосила умови, за яких Олександр Усик збереже титул чемпіона у важкій вазі в бою проти нідерландця Ріко Верховена. Якщо Усик програє 23 травня, то пояс IBF у надважкій вазі буде негайно оголошений вакантним. Верховен при цьому не зможе здобути титул – у разі перемоги українця захист буде зарахований як успішний.

WBA раніше ухвалила аналогічне рішення: титул залишиться в Усика у разі перемозі, але Верховен не зможе його здобути.

Після бою з Верховеном Усик буде зобов'язаний провести обов'язковий захист пояса IBF протягом 180 днів.

Поєдинок Усика проти Верховена пройде 23 травня у Єгипті. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід.

Раніше WBC санкціонував добровільний захист українцем поясу організації у цьому бою. Також на кону поєдинку буде ще один титул.