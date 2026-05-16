Легендарний Майк Тайсон зізнався в інтерв'ю, чи продовжує вживати наркотики

Артем Худолєєв
фото: Reuters
Тайсон: Мені подобалося ловити кайф, кайф був моїм життям

Легендарний американський боксер Майк Тайсон заявив, що вже протягом дев'яти років не вживає заборонених речовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Theo Von.

«Одна дама якось нещодавно назвала мене наркоторговцем. Але в мене не вистачить дисципліни, щоб бути наркоторговцем, бо я вживав у своєму власному домі. Я хотів би, щоб у мене була дисципліна, щоб бути наркоторговцем. Я був би багатий. Ніби будь-хто не захоче купити у мене заборонених речовин, навіть копи.

Мені подобалося ловити кайф, кайф був моїм життям. Але зараз я цілком тверезий. І я вже не вживаю дев'ять років», – сказав боксер.

Тайсон кілька років боровся з наркотичною та алкогольною залежністю. Він також зізнавався, що кокаїн був невід'ємною частиною його боксерської кар'єри. Тайсон зазначав, що вживав його за кілька хвилин до бою з іншим американцем Лу Саварезе у Шотландії у 2000 році.

Нагадаємо, поєдинок Усика проти Верховена пройде 23 травня у Єгипті. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід.

Раніше WBC санкціонував добровільний захист українцем поясу організації у цьому бою. Також на кону поєдинку буде другий титул.

Транслятором поєдинку Усик – Верховен в Україні стане платформа Київстар ТБ.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик проводив у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Як повідомлялося, оточення українця Олександра Усика назвало головну мету боксера до завершення кар'єри. Сергій Лапін, один з керівників компанії Олександра Усика Ready To Fight, визнав, що український боксер має одну велику мету – знову стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги.

«Стати триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі – це історія. І це великий виклик, і Олександр дуже вмотивований зробити це», – сказав Лапін.

