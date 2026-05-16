Легендарний Майк Тайсон зізнався в інтерв'ю, чи продовжує вживати наркотики

Тайсон кілька років боровся з наркотичною та алкогольною залежністю

Тайсон: Мені подобалося ловити кайф, кайф був моїм життям

Легендарний американський боксер Майк Тайсон заявив, що вже протягом дев'яти років не вживає заборонених речовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Theo Von.

«Одна дама якось нещодавно назвала мене наркоторговцем. Але в мене не вистачить дисципліни, щоб бути наркоторговцем, бо я вживав у своєму власному домі. Я хотів би, щоб у мене була дисципліна, щоб бути наркоторговцем. Я був би багатий. Ніби будь-хто не захоче купити у мене заборонених речовин, навіть копи.

Мені подобалося ловити кайф, кайф був моїм життям. Але зараз я цілком тверезий. І я вже не вживаю дев'ять років», – сказав боксер.

Тайсон кілька років боровся з наркотичною та алкогольною залежністю. Він також зізнавався, що кокаїн був невід'ємною частиною його боксерської кар'єри. Тайсон зазначав, що вживав його за кілька хвилин до бою з іншим американцем Лу Саварезе у Шотландії у 2000 році.

