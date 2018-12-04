Усик увійшов до четвірки найкращих спортсменів року у Великобританії



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Олександр Усик Фото взяте з сайту politeka.net

Українець став єдиним представником боксу у першій десятці

Абсолютний чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі Олександр Усик став претендентом на звання найкращого спортсмена року за версією інформаційного видання ВВС.

Відповідне голосування проходить на сторінці видання.

Проголосувати за улюбленого спортсмена може кожен бажаючий.

Серед конкурентів українського чемпіона -Американська гімнастка Сімона Байлз, сноубордистка з Чехії Естер Ледецкі і італійський гольфіст Франческо Молінарі.

Джерело: Xsport.ua