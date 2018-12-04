  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Усик увійшов до четвірки найкращих спортсменів року у Великобританії

    • Розсилка
    Олександр Усик - Усик увійшов до четвірки найкращих спортсменів року у Великобританії
    Олександр Усик
    Фото взяте з сайту politeka.net

    Українець став єдиним представником боксу у першій десятці

    Абсолютний чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі Олександр Усик став претендентом на звання найкращого спортсмена року за версією інформаційного видання ВВС.

    Відповідне голосування проходить на сторінці видання.

    Проголосувати за улюбленого спортсмена може кожен бажаючий.

    Серед конкурентів українського чемпіона -Американська гімнастка Сімона Байлз, сноубордистка з Чехії Естер Ледецкі і італійський гольфіст Франческо Молінарі.

    Читайте також: Колишній чемпіон світу з боксу помер у 47 років.
    Наслідки ударів від українця: Стівенсона перевели у медикаментозну кому.

    Джерело: Xsport.ua

    бокс Олександр Усик WBC
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ