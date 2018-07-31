Усику присвоїли ще один титул – відтепер він суперчемпіон світу за версією WBO



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Олександр Усик. Фото взяте з talksport.com

І тепер команда Олександра може офіційно претендувати на бій з Ентоні Джошуа

Чемпіонський комітет Всесвітньої боксерської організації (WBO) прийняв рішення присвоїти чемпіону у важкій категорії (до 90,7 кг) українцеві Олександру Усику (15-0, 11 КО) звання «суперчемпіона».

Таким чином, у разі переходу у суперважку вагу Олександр зможе відразу ж стати офіційним претендентом для чинного володаря титулу – наразі це британець Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО).

«Комітет проголосував за те, щоб присвоїти Усику звання суперчемпіона, він отримає спеціальний пояс», - розповів в інтерв'ю talkSPORT представник WBO.

«Згідно з правилами нашої організації, тепер його промоутер може запросити чемпіонський комітет призначити Усика обов'язковий претендентом у суперважкій вазі», - додало джерело.

Олександр завоював титул WBO у вересні 2016 року, перемігши за очками поляка Кшиштофа Гловацьки, і відтоді провів п'ять успішних його захистів.

21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.

Очікується, що наступний бій українець проведе у межах нинішньої категорії проти британця Тоні Беллью, після чого підніметься у суперважку вагу.

Джерело: vringe.com