  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Усику присвоїли ще один титул – відтепер він суперчемпіон світу за версією WBO

    • Розсилка
    Олександр Усик. Фото взяте з talksport.com - Усику присвоїли ще один титул – відтепер він суперчемпіон світу за версією WBO
    Олександр Усик. Фото взяте з talksport.com

    І тепер команда Олександра може офіційно претендувати на бій з Ентоні Джошуа

    Чемпіонський комітет Всесвітньої боксерської організації (WBO) прийняв рішення присвоїти чемпіону у важкій категорії (до 90,7 кг) українцеві Олександру Усику (15-0, 11 КО) звання «суперчемпіона».

    Таким чином, у разі переходу у суперважку вагу Олександр зможе відразу ж стати офіційним претендентом для чинного володаря титулу – наразі це британець Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО).

    «Комітет проголосував за те, щоб присвоїти Усику звання суперчемпіона, він отримає спеціальний пояс», - розповів в інтерв'ю talkSPORT представник WBO.

    «Згідно з правилами нашої організації, тепер його промоутер може запросити чемпіонський комітет призначити Усика обов'язковий претендентом у суперважкій вазі», - додало джерело.

    Читайте також

    Олександр завоював титул WBO у вересні 2016 року, перемігши за очками поляка Кшиштофа Гловацьки, і відтоді провів п'ять успішних його захистів.

    21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.

    Очікується, що наступний бій українець проведе у межах нинішньої категорії проти британця Тоні Беллью, після чого підніметься у суперважку вагу.

    Джерело: vringe.com

    Читайте також
    бокс IBF Олександр Усик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ