В Англії збираються ввести «коронавірусні» зміни в правила регбі і відмінити один із фірмових атрибутів гри



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Скрам - один з характерних атрибутів реґбі, яке ми ризикуємо втратити Фото - Sky Sports

Заходи начебто мають бути тимчасовими

Rugby Football League, яка проводить змагання з реґбі в Англії, повідомила про заходи, що вживаються для безпеки учасників турнірів після їх відновлення.

Як повідомляється на сайті RFL, клубам рекомендовано на час відмовитися від колективних сутичок команд в боротьбі за м'яч на полі. Йдеться про так званий «скрам» - стандартне положення, при якому гравці обох команд, згуртувавшись плечем до плеча, ведуть боротьбу за м'яч. Саме це стандартне положення традиційно призначається при порушенні правил або в разі якщо м'яч покинув поле. І воно є характерною і, до теперішнього моменту, невід'ємною частиною гри в регбі.

До таких заходів вирішено вдатися для того, щоб мінімізувати тісні контакти під час гри і, отже, знизити ризик загрози здоров'ю в зв'язку з пандемією коронавірусу.

«Медичні експерти комітету (законодавчого комітету RFL) представили переконливі докази, що свідчать про те, що це значно зменшить загрозу потенційного впливу і передачі Covid-19 між гравцями під час матчів», - йдеться в заяві ліги.

Ці заходи планується використовувати в частині сезону-2020 року, який відновиться в серпні.