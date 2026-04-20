В Австралії чайки перервали футбольний матч

Птахи додали напруги до і без того непростого матчу для «Мельбурн Вікторі» та «Ньюкасл Джетс»

Птахи вирішили долучитися до матчу, вилетівши просто на поле

Під час матчу 25-го туру австралійської А-Ліги між «Мельбурн Вікторі» та «Ньюкасл Джетс» на останніх хвилинах поєдинку стадіон AAMI Park став ареною для масового «десанту» чайок, що ледь не зірвав фінальний штурм гостей. Про це повідомляє «Главком».

Деталі «атаки» чайок

Інцидент стався на 92-й хвилині, коли гравець «Джетс» Лахлан Бейлісс готувався виконати важливий штрафний удар. У цей момент величезна зграя чайок буквально окупувала газон навколо м'яча та кутового прапорця. Птахи ігнорували присутність футболістів і шум трибун, спокійно прогулюючись поблизу епіцентру подій. Через це матч довелося тимчасово призупинити, а гравці чекали, поки зграя звільнить простір. Проте чайки лише неохоче злетіли під час розбігу гравця, перемістившись на сусідню ділянку поля, щоб продовжити «спостереження».

Вболівальники припускають, що причиною такої активності стала їжа (зокрема, картопля фрі), яку глядачі могли кидати на нижні сектори або безпосередньо на край поля. Такі дії створили момент, який миттєво став вірусним, викликавши хвилю жартів у мережі X. Користувачі порівнювали ситуацію з фільмами Хічкока та жартували, що англійський клуб «Брайтон» (чиїм прізвиськом є «Чайки») надіслав своїх розвідників до Австралії.

«Це пік А-Ліги – коли поле вкрите чайками. Чистий, непідробний хаос», – зазначив один із фанатів у коментарях.

Реакція з боку команд

Попри курйозність ситуації, виконувач обов'язків головного тренера «Мельбурн Вікторі» Артур Дайлс у післяматчевому інтерв'ю вирішив ігнорувати пташину тему. Він зосередився на спортивному аспекті: «Ми заслуговували на більше в цих двох іграх... Я маю зосередитися на продуктивності, і вона була хорошою протягом більшої частини матчу. Коли ви не отримуєте три очки, відчуваючи, що могли б – це розчаровує».

Хоча цей випадок виглядає анекдотично, для австралійського футболу це не новина. Через близькість багатьох стадіонів до узбережжя, чайки є регулярними «учасниками» матчів. Статистично, подібні затримки через тварин (птахів або навіть кенгуру в нижчих лігах) стаються у 3-5% матчів сезону, що проводяться у вечірній час під світлом прожекторів, які приваблюють комах, а за ними – і птахів.

Нагадаємо, що форвард аутсайдера чемпіонату Італії побився з фанатом під стадіоном.