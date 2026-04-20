Головна Спорт Новини
search button user button menu button

В Австралії чайки перервали футбольний матч

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Птахи додали напруги до і без того непростого матчу для «Мельбурн Вікторі» та «Ньюкасл Джетс»
фото: Paramount

Птахи вирішили долучитися до матчу, вилетівши просто на поле

Під час матчу 25-го туру австралійської А-Ліги між «Мельбурн Вікторі» та «Ньюкасл Джетс» на останніх хвилинах поєдинку стадіон AAMI Park став ареною для масового «десанту» чайок, що ледь не зірвав фінальний штурм гостей. Про це повідомляє «Главком»

Деталі «атаки» чайок

Інцидент стався на 92-й хвилині, коли гравець «Джетс» Лахлан Бейлісс готувався виконати важливий штрафний удар. У цей момент величезна зграя чайок буквально окупувала газон навколо м'яча та кутового прапорця. Птахи ігнорували присутність футболістів і шум трибун, спокійно прогулюючись поблизу епіцентру подій. Через це матч довелося тимчасово призупинити, а гравці чекали, поки зграя звільнить простір. Проте чайки лише неохоче злетіли під час розбігу гравця, перемістившись на сусідню ділянку поля, щоб продовжити «спостереження».

Вболівальники припускають, що причиною такої активності стала їжа (зокрема, картопля фрі), яку глядачі могли кидати на нижні сектори або безпосередньо на край поля. Такі дії створили момент, який миттєво став вірусним, викликавши хвилю жартів у мережі X. Користувачі порівнювали ситуацію з фільмами Хічкока та жартували, що англійський клуб «Брайтон» (чиїм прізвиськом є «Чайки») надіслав своїх розвідників до Австралії.

«Це пік А-Ліги – коли поле вкрите чайками. Чистий, непідробний хаос», – зазначив один із фанатів у коментарях.

Реакція з боку команд

Попри курйозність ситуації, виконувач обов'язків головного тренера «Мельбурн Вікторі» Артур Дайлс у післяматчевому інтерв'ю вирішив ігнорувати пташину тему. Він зосередився на спортивному аспекті: «Ми заслуговували на більше в цих двох іграх... Я маю зосередитися на продуктивності, і вона була хорошою протягом більшої частини матчу. Коли ви не отримуєте три очки, відчуваючи, що могли б – це розчаровує».

Хоча цей випадок виглядає анекдотично, для австралійського футболу це не новина. Через близькість багатьох стадіонів до узбережжя, чайки є регулярними «учасниками» матчів. Статистично, подібні затримки через тварин (птахів або навіть кенгуру в нижчих лігах) стаються у 3-5% матчів сезону, що проводяться у вечірній час під світлом прожекторів, які приваблюють комах, а за ними – і птахів.

Нагадаємо, що форвард аутсайдера чемпіонату Італії побився з фанатом під стадіоном

Теги: птахи стадіон НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Миколенко залишиться в Ліверпулі
«Евертон» визначився з майбутнім Миколенка в команді – журналіст
15 квiтня, 15:19
Барт Вербрюгген серйозно зацікавив лідера Ліги 1
ПСЖ не залишить росіянина основним голкіпером на новий сезон – ЗМІ
14 квiтня, 18:52
Хайкін отримав громадянство Норвегії
Титулований воротар-рекордсмен відмовився від російського громадянства
10 квiтня, 15:00
Моралес: Ребров за усіма показниками має піти
«Заручився підтримкою Єрмака». Інсайдер оцінив роботу Реброва у збірній України
8 квiтня, 17:10
Мірча Луческу робив чемпіоном України і «Шахтар», і «Динамо»
Помер Мірча Луческу. Чим запам'ятався знаменитий тренер «Шахтаря» і «Динамо»
7 квiтня, 21:08
Матвій Пономаренко видалив допис після розголосу
Супербомбардир чемпіонату України виклав фото за кермом зі швидкістю 245 км/год
7 квiтня, 18:22
Білі лелеки були помічені біля меморіалу «Зірка Полин» у центрі міста Чорнобиль
До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки (фото)
7 квiтня, 10:05
Полтавки прогнозовано отримали суворе покарання
Чемпіон України отримав технічну поразку та штраф від федерації
30 березня, 16:55
Олександр Усик і Геннадій Буткевич написали листа Андрію Шевченку
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
23 березня, 14:58

Новини

Українець Костишин став найкращим гравцем матчу в американській лізі
Українець Костишин став найкращим гравцем матчу в американській лізі
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»
У Києві правоохоронці затримали організатора низки договірних матчів в настільному тенісі
У Києві правоохоронці затримали організатора низки договірних матчів в настільному тенісі
Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір
Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір
В Австралії чайки перервали футбольний матч
В Австралії чайки перервали футбольний матч
Українець Кохан здобув першу перемогу з метання молота в сезоні-2026
Українець Кохан здобув першу перемогу з метання молота в сезоні-2026

Новини

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua