У Чорнобиль вперше за 20 років повернулися білі лелеки (фото)
Упродовж двох останніх десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту
У центрі міста Чорнобиль зафіксували унікальну природну подію, на яку науковці чекали два десятиліття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
Учора, 6 квітня 2026 року, на дах адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка Полин» сіли відпочити одразу шість білих лелек. Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в самому місті було зафіксовано 20 років тому.
Повідомляється, що впродовж двох останніх десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту – вони не зупинялися в межах міста надовго.
«Поява одразу шести птахів у центральній частині міста може свідчити про нові зміни в локальній популяції та відкриває цікаві перспективи для подальших досліджень», – йдеться у повідомленні.
Лелека в українській культурі завжди був символом відродження та надії. Те, що ці птахи знову обирають місто Чорнобиль для зупинки (а можливо, і для майбутнього гніздування), є надзвичайно позитивним сигналом для екосистеми зони відчуження.
