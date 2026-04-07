Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Чорнобиль вперше за 20 років повернулися білі лелеки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Білі лелеки були помічені біля меморіалу «Зірка Полин» у центрі міста Чорнобиль
фото: Денис Вишневський, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

Упродовж  двох останніх десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту

У центрі міста Чорнобиль зафіксували унікальну природну подію, на яку науковці чекали два десятиліття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Учора, 6 квітня 2026 року, на дах адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка Полин» сіли відпочити одразу шість білих лелек. Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в самому місті було зафіксовано 20 років тому.

Повідомляється, що впродовж  двох останніх десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту – вони не зупинялися в межах міста надовго.

«Поява одразу шести птахів у центральній частині міста може свідчити про нові зміни в локальній популяції та відкриває цікаві перспективи для подальших досліджень», – йдеться у повідомленні.

Лелека в українській культурі завжди був символом відродження та надії. Те, що ці птахи знову обирають місто Чорнобиль для зупинки (а можливо, і для майбутнього гніздування), є надзвичайно позитивним сигналом для екосистеми зони відчуження.

Нагадаємо, до відомого гнізда на Полтавщині, де сформувалася нова пара лелек – Квітка та Лель, прилетіли попередні власники – Грицик та Одарка. Під час їхнього повернення додому сталася справжня драма

Раніше «Главком» повідомляв, що у селі Леляки Пирятинської громади оселилася нова пара птахів. Замість постійних «мешканців» Грицика та Одарки тепер там живуть лелеки, яких назвали Лель і Квітка.

Теги: Чорнобильська зона Київщина птахи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua