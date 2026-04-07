У Чорнобиль вперше за 20 років повернулися білі лелеки (фото)

Упродовж двох останніх десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту

У центрі міста Чорнобиль зафіксували унікальну природну подію, на яку науковці чекали два десятиліття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Учора, 6 квітня 2026 року, на дах адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка Полин» сіли відпочити одразу шість білих лелек. Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в самому місті було зафіксовано 20 років тому.

Лелека на даху будинку у Чорнобилі фото: Денис Вишневський, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

Повідомляється, що впродовж двох останніх десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту – вони не зупинялися в межах міста надовго.

«Поява одразу шести птахів у центральній частині міста може свідчити про нові зміни в локальній популяції та відкриває цікаві перспективи для подальших досліджень», – йдеться у повідомленні.

Впродовж двох останніх десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту фото: Денис Вишневський, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

Лелека в українській культурі завжди був символом відродження та надії. Те, що ці птахи знову обирають місто Чорнобиль для зупинки (а можливо, і для майбутнього гніздування), є надзвичайно позитивним сигналом для екосистеми зони відчуження.

