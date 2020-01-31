В Іспанії затримали сербів, які організували міжнародну мережу поширення допінгу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еритропоетин допомагає спортсменам покращувати доставку кисню до м'язів

В Іспанії затримали організаторів міжнародної мережі, яка займалася продажем забороненої в спорті речовини еритропоетину (ЕПО).

Як повідомляє El Mundo, спецоперація пройшла в двох містах - Барселоні і Кадісі. Організаторами мережі виявилися кілька громадян Сербії, один з яких жив в Барселоні. Фігурантами справи є шість чоловік.

Покупцями були як аматори, так і професійні спортсмени з інших країн. Їх імена можуть передати спортивним дисциплінарним органам.

Еритропоетин нелегально застосовується в деяких видах спорту як допінг. Цей стимулятор допомагає спортсменам покращувати доставку кисню до м'язів.

Ленс Армстронг

Через застосування еритропоетину відомий американський велогонщик Ленс Армстронг в 2012 році був покараний довічним відстороненням.