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    Новини

    В Іспанії затримали сербів, які організували міжнародну мережу поширення допінгу

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    В Іспанії затримали сербів, які організували міжнародну мережу поширення допінгу

    Еритропоетин допомагає спортсменам покращувати доставку кисню до м'язів

    В Іспанії затримали організаторів міжнародної мережі, яка займалася продажем забороненої в спорті речовини еритропоетину (ЕПО).

    Як повідомляє El Mundo, спецоперація пройшла в двох містах - Барселоні і Кадісі. Організаторами мережі виявилися кілька громадян Сербії, один з яких жив в Барселоні. Фігурантами справи є шість чоловік.

    Покупцями були як аматори, так і професійні спортсмени з інших країн. Їх імена можуть передати спортивним дисциплінарним органам.

    Еритропоетин нелегально застосовується в деяких видах спорту як допінг. Цей стимулятор допомагає спортсменам покращувати доставку кисню до м'язів.

    Ленс Армстронг
    Ленс Армстронг

    Через застосування еритропоетину відомий американський велогонщик Ленс Армстронг в 2012 році був покараний довічним відстороненням.

    допінг еритропоетин
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