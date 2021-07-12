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    З сайту Національного олімпійського комітету зник склад збірної на Ігри. Що трапилося?

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    Олег Верняєв має шанс потрапити на Олімпіаду - З сайту Національного олімпійського комітету зник склад збірної на Ігри. Що трапилося?
    Олег Верняєв має шанс потрапити на Олімпіаду
    Фото з відкритих джерел

    Ймовірно, в команді, яка вирушить до Японії, відбудуться зміни

    За кілька днів після того, як Олімпійський комітет оприлюднив заявку на Ігри в Токіо, з сайту зник поіменний список спортсменів нашої команди. З чим це пов’язано, наразі невідомо. Не виключено, що в збірній відбудуться зміни. За неофіційною інформацією, є шанс потрапити на Олімпіаду в олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Гімнаста, нагадаємо, відсторонили від змагань, проте офіційно причину такого рішення не повідомили.

    Не зрозуміла ситуація й з Дмитром Чумаком. Штангіста звинуватили в спробі підкупу допінг-офіцера, проте доказів не надали.

    Також в останній момент викреслили зі списку важкоатлетку Анастасію Лисенко та боксера Євгена Барабанова.

    В попередню заявку України на Олімпіаду в Токіо увійшли 158 спортсменів.

    Ігри в Японії пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

    Тим часом збірна Італії стала переможцем чемпіонату Європи. У фіналі вона здолала опір англійців (дивіться фоторепортаж).

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    Теги: Олімпіада Олег Верняєв Дмитро Чумак
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    З сайту Національного олімпійського комітету зник склад збірної на Ігри. Що трапилося?