З сайту Національного олімпійського комітету зник склад збірної на Ігри. Що трапилося?

Ймовірно, в команді, яка вирушить до Японії, відбудуться зміни

За кілька днів після того, як Олімпійський комітет оприлюднив заявку на Ігри в Токіо, з сайту зник поіменний список спортсменів нашої команди. З чим це пов’язано, наразі невідомо. Не виключено, що в збірній відбудуться зміни. За неофіційною інформацією, є шанс потрапити на Олімпіаду в олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Гімнаста, нагадаємо, відсторонили від змагань, проте офіційно причину такого рішення не повідомили.

Не зрозуміла ситуація й з Дмитром Чумаком. Штангіста звинуватили в спробі підкупу допінг-офіцера, проте доказів не надали.

Також в останній момент викреслили зі списку важкоатлетку Анастасію Лисенко та боксера Євгена Барабанова.

В попередню заявку України на Олімпіаду в Токіо увійшли 158 спортсменів.

Ігри в Японії пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Тим часом збірна Італії стала переможцем чемпіонату Європи. У фіналі вона здолала опір англійців (дивіться фоторепортаж).