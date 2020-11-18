В Івано-Франківську під час тренування помер адміністратор футбольного клубу «Прикарпаття»

Олександр Бурлака працював у «Прикарпатті» на посаді адміністратора з дня відродження клубу в 2016 році

Олександрові Бурлаці було 48 років

Вчора, 17 листопада, під час вечірнього тренування першолігової футбольної команди «Прикарпаття» на івано-франківському стадіоні «Рух» раптово помер адміністратор клубу Олександр Бурлака.

Чоловік знаходився в себе у робочому кабінеті і коли прийшов звичний час початку тренування, збирався вийти до футбольного поля. Проте біля дверей панові Бурлаці стало раптово зле. Помер Олександр Володимирович раптово. Бригада швидкої, прибувши на місце події, зарадити трагедії не могла. Лікарі констатували, що в Олександра Бурлаки відірвався тромб.

48-річний Олександр Бурлака працював у «Прикарпатті» на посаді адміністратора з дня відродження клубу в 2016 році і користувався великою повагою як серед тренерів і гравців, так і серед уболівальників команди. За останніх кілька місяців більшість футболістів і персоналу івано-франківців перехворіли коронавірусом. Олександр Володимирович був одним із тих небагатьох, хто зміг уникнути інфікування Covid-19.

«Главком» висловлює співчуття рідним і близьким Олександра Бурлаки.