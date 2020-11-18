  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Івано-Франківську під час тренування помер адміністратор футбольного клубу «Прикарпаття»

    • Розсилка
    Олександр Бурлака працював у&nbsp;&laquo;Прикарпатті&raquo; на посаді адміністратора з дня відродження клубу в 2016 році - В Івано-Франківську під час тренування помер адміністратор футбольного клубу «Прикарпаття»
    Олександр Бурлака працював у «Прикарпатті» на посаді адміністратора з дня відродження клубу в 2016 році
    Світлина - Іван Вербицький

    Олександрові Бурлаці було 48 років

    Вчора, 17 листопада, під час вечірнього тренування першолігової футбольної команди «Прикарпаття» на івано-франківському стадіоні «Рух» раптово помер адміністратор клубу Олександр Бурлака.

    Чоловік знаходився в себе у робочому кабінеті і коли прийшов звичний час початку тренування, збирався вийти до футбольного поля. Проте біля дверей панові Бурлаці стало раптово зле. Помер Олександр Володимирович раптово. Бригада швидкої, прибувши на місце події, зарадити трагедії не могла. Лікарі констатували, що в Олександра Бурлаки відірвався тромб.

    48-річний Олександр Бурлака працював у «Прикарпатті» на посаді адміністратора з дня відродження клубу в 2016 році і користувався великою повагою як серед тренерів і гравців, так і серед уболівальників команди. За останніх кілька місяців більшість футболістів і персоналу івано-франківців перехворіли коронавірусом. Олександр Володимирович був одним із тих небагатьох, хто зміг уникнути інфікування Covid-19.

    «Главком» висловлює співчуття рідним і близьким Олександра Бурлаки.

     Читайте також: Помер відомий український футболіст, суддя і функціонер
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть на воді ФК Прикарпаття Перша ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies