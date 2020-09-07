Два клуби будуть дискваліфіковані і зняті з Кубка України



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«Поділля» здолало «Прикарпаття», але далі підуть івано-франківці Світлина - Іван Вербицький

Особливо прикро має бути хмельницькому «Поділлю»

У середу, 9 вересня відбудеться чергове засідання Контрольно-дисциплінароного комітету Української асоціації футболу, на якому, серед інших питань, обговорюватиметься і дискваліфікація двох клубів, які проштрафилися в Кубку України.

Так, формально буде оформлено поразку ФК «Чернігів», який не зміг приїхати на матч першого кваліфікаційного раунду Кубка на матч із вінницькою «Нивою». Гостям буде зараховано технічну поразку.

Також буде розглянуте питання щодо участі в матчі «Поділля» (Хмельницький) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) (1:1, по пеноальті 8:7) гравця господарів Яна Морговського. Хавбек був вилучений в кубковому матчі минулого сезону з «Волинню» (1:1, по пенальті 4:5), проте вийшов у недавньому матчі, не відсидівши дискваліфікацію.

Відповідно до букви регламенту, «Поділлю» має бути зарахована технічна поразка, і в наступний раунд має пройти «Прикарпаття».