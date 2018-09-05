В УЄФА офіційно схвалили слоган «Слава Україні» на футболках збірної



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Фото: ФФУ

У цьому запевнив президент ФФУ Андрій Павелко

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) офіційно дозволив нанести на нову форму збірної України напис «Слава Україні».

Про це повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

«ФФУ звернулася до УЄФА, отримала схвалення і розмістила напис «Слава Україні». Ми отримали добро, такий слоган на підтримку нашої збірної, схвалюється», - сказав він в ефірі телеканалу «Футбол 1».

Як відомо, українська збірна презентувала новий дизайн форми.

Крім традиційних жовтих і синіх кольорів, з'явився й третій комплект – білий.

Причому на зворотному боці всіх футболок є гасло: «Слава Україні!».

Як відомо, у Російському футбольному союзі (РФС) вже встигли поскаржитися у ФІФА й УЄФА на напис «Слава Україні!» на футболках української збірної з футболу.