В Україні може з'явитися новий безкоштовний спортивний телеканал



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Генпродюсер UA:Перший Ярослав Лодигін обіцяє альтернативу каналам Ахметова

Генеральний продюсер телеканалу UA:Перший Ярослав Лодигін розповів про плани створити новий спортивний телеканал.

«У нас давно є думки про окремий спортивний телеканал, але це займе якийсь час, - каже Ярослав. - Чому б і ні? Це нормальний шлях для громадських мовників. Це ж безкоштовне відкрите телебачення для всіх. Ось з наступного року закодують усе комерційне телебачення, і все це буде платним, а суспільний мовник залишиться безкоштовним. Зараз у нас спорт намагаються зібрати на закритих кабельних каналах або на платних VOD-платформах.

Отже, повинен бути загальнодоступний спорт, безкоштовний для перегляду. Тому думаємо відкривати і загальноспортивний канал. Але це в далекій перспективі. Контенту у нас би вистачило. Зараз ми займаємося такими собі експериментами. Що буде, якщо ми покажемо юніорів з футзалу? Не дуже. Мабуть, U-17 навіть для нас занадто. Ок, а що буде, якщо ми покажемо гандбол? Гра була з Данією влітку. Ми побачили цю можливість, вирішили спробувати. Не дуже зібрала, хоча матч з Данією хороший був, у них крута команда.

Також потрібні сучасні комплексні апаратні. Вони дуже дорогі. Те, до чого ми, як споживачі спортивного контенту, звикли в студіях каналів «Футбол 1» і «Футбол 2» або навіть на «2+2» – це все дорогі технології, яких у нас майже немає. Ось на юнацький чемпіонат світу з футболу в Польщі ми робили студію перед і після фіналу. Це показало хороші результати, в шість-сім разів вище за середню частку каналу. Але це був наш технологічний максимум. У поточних умовах я поки тестую можливості колективу і можливості техніки. Просто в ефірі помітні ці 20 років без технічного переоснащення. Світло, якому по 30-40 років. Музей техніки.

Ми рухаємося до своєї власній платформі, в якій будуть різні системи доступу до різного роду контенту. Це вже наступний крок. Тому що зараз у нас навіть сайту новин немає. Його запустять до кінця року. Ось це перше, що потрібно зробити, враховуючи інформаційну ситуацію в країні. Він повинен бути. І вже потім будемо переходити до наступних продуктів. З найближчого це ютуб-канал».