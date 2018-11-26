  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні можуть провести перевірку Комітету арбітрів ФФУ

    • Розсилка
    <span>Фото: UA-Football</span> - В Україні можуть провести перевірку Комітету арбітрів ФФУ
    Фото: UA-Football

    В'ячеслав Грозний підтримав таку ініціативу

    Головний тренер «Арсенал-Києва» В'ячеслав Грозний заявив, що підтримує ініціативу перевірки комітету арбітрів Федерації футболу України.

    Фахівець дав інтерв'ю виданню «Афера по-італійськи».

    «Потрібна комісія, до якої увійде група команд. Вони будуть приймати рішення спільно з фахівцями щодо суддівства.

    Суддівський комітет також братиме участь в оцінці дій арбітра»,- зазначив Грозний.

    Читайте також: Фінал кубку Лібертадорес перенсли через напад вболівальників на автобус «Бока Хуніорс».
    Швед може стати гравцем «Динамо».
    «Баварія» зганьбилася у матчі з аутсайдером і відстала від «Боруссії» на дев'ять очок.

    Джерело: Xsport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ тренер ФК «Арсенал-Київ»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ