В Україні можуть провести перевірку Комітету арбітрів ФФУ
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Фото: UA-Football
В'ячеслав Грозний підтримав таку ініціативу
Головний тренер «Арсенал-Києва» В'ячеслав Грозний заявив, що підтримує ініціативу перевірки комітету арбітрів Федерації футболу України.
Фахівець дав інтерв'ю виданню «Афера по-італійськи».
«Потрібна комісія, до якої увійде група команд. Вони будуть приймати рішення спільно з фахівцями щодо суддівства.
Суддівський комітет також братиме участь в оцінці дій арбітра»,- зазначив Грозний.
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Джерело: Xsport.ua