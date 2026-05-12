Чемпіонату світу Дорощук розповів, на яких змаганнях розпочне літній сезон

Артем Худолєєв
Український стрибун у висоту та чемпіон світу Олег Дорощук відповів на питання «Главкома» про те, де він розпочне змагальний літній сезон.

Дорощук зазначив, що травні у нього стартів не буде, він тренуватиметься і підходитиме до літнього сезону. Першим великим стартом влітку для нього стане етап Діамантової ліги в Римі, який пройде 4 червня 2026 року.

Сьогодні, 12 травня 2026 року, Дорощук був учасником церемонії нагородження переможців конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». НОК України визнав Олега найкращим спортсменом березня.

Нагадаємо, у березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні.

Хід боротьби у фіналі

Після висоти 2,26 м у боротьбі залишилася лише половина учасників. Безпомилково перші планки подолали троє – Дорощук, Ву та Річардс. Вирішальною стала висота 2,30 м: українець узяв її з першої спроби й вийшов у лідери, тоді як конкуренти мали труднощі.

Зрештою цю висоту також підкорив Ерік Портільйо. Переможця визначали на планці 2,33 м, яку не зміг взяти ніхто. Завдяки меншій кількості спроб саме Дорощук став чемпіоном світу.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні 2026. Стрибки у висоту (чоловіки):

  • 1. Олег Дорощук – 2,30 м
  • 2. Ерік Портільйо – 2,30 м
  • 3. Реймонд Річардс – 2,26 м
  • 4. Ву Санхьок – 2,26 м
