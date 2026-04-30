Президент Кенії подарував переможцю Лондонського марафону авто та понад $60 тисяч

Президент Кенії Вільям Руто заявив, що спортсмени є найефективнішими послами країни

Президент Кенії Вільям Руто вручив кенійському бігуну Себастьяну Саве, який встановив світовий рекорд на Лондонському марафоні, грошову премію та новий автомобіль із іменними номерними знаками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радіостанцію Capital FM.

Саве подолав 42,195 км за 1 годину 59 хвилин 30 секунд. Він став першим марафонцем у світі, який вибіг із двох годин в офіційних змаганнях. Попереднє світове досягнення належало його співвітчизнику Келвіну Кіптуму, який у жовтні 2023 показав результат 2 години 35 секунд на марафоні в Чикаго.

Під час урочистої церемонії у президентському палаці в Найробі Руто вручив спортсмену два чека на загальну суму 8 млн кенійських шилінгів (близько $62 тис.) та новий автомобіль з іменним номерним знаком «1:59:30».

Руто заявив, що кенійські спортсмени є найефективнішими послами країни.

«Жодні інвестиції не змогли б забезпечити таке глобальне визнання та позитивний імідж за кордоном, яке забезпечують кенійські атлети», – заявив Руто.

Як повідомлялося, Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року.

Друге місце посів ефіоп Йоміф Кеджелча, який також вибіг із двох годин. Його результат – 1:59:40. Попередній рекорд марафонський дистанцій належав Келвіну Кіптуму, який в 2023 році пробіг Чиказький марафон за 2:00:35.

Результат Кіптума покращили не лише Саве та Кеджелча, а й Джейкоб Кіплімо із Уганди, який фінішував на третьому місці. Він подолав дистанцію за 2:00:28.

Крім цього, у Лондоні новий рекорд встановлений і в жіночому марафоні. Ефіопка Тігст Ассефа перемогла з результатом 2:15:41. Вона покращила на 9 секунд власний рекорд, який показала на минулорічному Лондонському марафоні.