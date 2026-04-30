Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Президент Кенії подарував переможцю Лондонського марафону авто та понад $60 тисяч

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Президент Кенії Вільям Руто вручив кенійському бігуну Себастьяну Саве, який встановив світовий рекорд на Лондонському марафоні, грошову премію та новий автомобіль із іменними номерними знаками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радіостанцію Capital FM.

Саве подолав 42,195 км за 1 годину 59 хвилин 30 секунд. Він став першим марафонцем у світі, який вибіг із двох годин в офіційних змаганнях. Попереднє світове досягнення належало його співвітчизнику Келвіну Кіптуму, який у жовтні 2023 показав результат 2 години 35 секунд на марафоні в Чикаго.

Під час урочистої церемонії у президентському палаці в Найробі Руто вручив спортсмену два чека на загальну суму 8 млн кенійських шилінгів (близько $62 тис.) та новий автомобіль з іменним номерним знаком «1:59:30».

Руто заявив, що кенійські спортсмени є найефективнішими послами країни.

«Жодні інвестиції не змогли б забезпечити таке глобальне визнання та позитивний імідж за кордоном, яке забезпечують кенійські атлети», – заявив Руто.

Нагадаємо, британська легкоатлетка Каллі Хаугер-Такері фінішувала на Бостонському марафоні 2026 року, перебуваючи на п’ятому місяці очікування первістка.

Шкільний вчитель з США став переможцем престижного Лос-Анджелеського марафону.

Як повідомлялося, Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року. Він став першим спортсменом у історії, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за 2 години – 1:59:30.

Друге місце посів ефіоп Йоміф Кеджелча, який також вибіг із двох годин. Його результат – 1:59:40. Попередній рекорд марафонський дистанцій належав Келвіну Кіптуму, який в 2023 році пробіг Чиказький марафон за 2:00:35.

Результат Кіптума покращили не лише Саве та Кеджелча, а й Джейкоб Кіплімо із Уганди, який фінішував на третьому місці. Він подолав дистанцію за 2:00:28.

Крім цього, у Лондоні новий рекорд встановлений і в жіночому марафоні. Ефіопка Тігст Ассефа перемогла з результатом 2:15:41. Вона покращила на 9 секунд власний рекорд, який показала на минулорічному Лондонському марафоні.

Теги: марафон Кенія Африка легка атлетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua