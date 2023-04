Василь Ломаченко із зображенням Ісуса на футболці протистояв американському боксеру (відео)

Сьогодні у США відбулася перша пресконференція після анонсу поєдинку та перша битва поглядів, - повідомило Sky Sports.

На подію Гейні прийшов у стильному костюмі пісочного кольору та темних окулярах, тоді як 35-річний українець одягнув чорну футболу з зображенням Ісуса Христа.

Американський боксер Девін Гейні захищатиме свої чемпіонські пояси у легкій вазі у бою проти українця Василя Ломаченка, який відбудеться у Лас-Вегасі 20 травня.

