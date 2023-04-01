Василь Ломаченко із зображенням Ісуса на футболці протистояв американському боксеру (відео)
Опонент назвав Ломаченка гідним суперником, однак в очному протистоянні американець вважає фаворитом себе
Сьогодні у США відбулася перша пресконференція після анонсу поєдинку та перша битва поглядів, - повідомило Sky Sports.
На подію Гейні прийшов у стильному костюмі пісочного кольору та темних окулярах, тоді як 35-річний українець одягнув чорну футболу з зображенням Ісуса Христа.
Американський боксер Девін Гейні захищатиме свої чемпіонські пояси у легкій вазі у бою проти українця Василя Ломаченка, який відбудеться у Лас-Вегасі 20 травня.
The scenes from LA 📸— Top Rank Boxing (@trboxing) March 30, 2023
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Гейні наразі володіє титулами WBC, WBA, WBO та IBF у легкій вазі, на які й претендуватиме Ломаченко.
«Ломаченко – хороший боєць і майбутній кандидат до Зали слави. Я не применшую його заслуг або того, що він зробив у боксі.
Я не можу дочекатися цього бою. Я знаю, що у Ломаченка надзвичайно високий боксерський IQ, і я покажу світу 20 травня, що я найкращий боєць на планеті. Я готовий захистити свій беззаперечний титул у нищівній манері», – сказав Гейні.
Undisputed. Legacy.@RealDevinHaney vs @VasylLomachenko 👑— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) March 31, 2023
@trboxing | #HaneyLoma | May 20 📌 pic.twitter.com/ZcA1SoFRho
У свою чергу, український боксер сказав, що його мета – стати беззаперечним чемпіоном у легкій вазі. За його словами, це для нього останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу.
«Я буду чесний з вами, це мій останній шанс стати беззаперечним чемпіоном світу. Тому він дуже важливий. Цей шанс – найбільший момент у моїй професійній кар’єрі. Саме цей шанс, цей бій. Я не хочу говорити про майбутнє. Ми не знаємо результату», – сказав Ломаченко.
Окрім пресконференції на заході відбулася битва поглядів Ломаченка та Гейні.
Підкреслимо, боксер, який внесений до списку зрадників України, знову потрапив у скандал, в черговий раз ставши на захист Московського патріархату.
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