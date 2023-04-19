«Мілан» вперше за 16 років вийшов до півфіналу ЛЧ. Результати 18 квітня (фото)

Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів відбулися у вівторок, 18 квітня у Лондоні та Неаполі

Іспанський «Реал» та італійський «Мілан» стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів сезону 2022/23

Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів відбулися у вівторок, 18 квітня у Лондоні та Неаполі.

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Англійський «Челсі» поступився іспанському «Реалу» (0:2), а італійський «Наполі» зіграв унічию з співвітчизниками – «Міланом» (1:1).

На легендарному стадіоні «Стемфорд Брідж» господарі нічого не змогли протиставити атаці мадридської команди. «Челсі» виглядав абсолютно безпорадно пропустивши два м'ячі.

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Український півзахисник «синіх» Михайло Мудрик вийшов на поле на 68-й хвилині замість Кукурельї, але жодних результативних дій не відзначився.

На 75-й хвилині Михайло ефектно прибрав двох футболістів «Реала», але його удар припав над воротами. Наприкінці зустрічі українець отримав жовту картку після фолу на Модрічі.

«Челсі» Англія – «Реал Мадрид» Іспанія 0:2 (0:0, 0:2)

Голи :0:1 – 58 Родріго, 0:2 – 80 Родріго.

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Перший матч: 0:2

У паралельній зустрічі «Мілан» вперше за 16 років пробився до півфіналу Ліги Чемпіонів.

У непростій зустрічі «россонері» упустили перемогу. Вже на 22-й хвилині Олів'є Жиру міг відкривати рахунок, але не реалізував пенальті. Лідер збірної Франції виправився на 43-й хвилині, коли після передачі Рафаела Леау забив гол.

Під завісу основного часу господарі мали чудову нагоду зрівняти рахунок, але грузинський легіонер «Наполі» Хвіча Кварацхелія не забив 11-метровий.

Незважаючи на це, неаполітанці таки зміг оформити гол престижу. Віктор Осімхен на 93-й хвилині розпечатав ворота Майка Меньяна.

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«Наполі» Італія – «Мілан» Італія 1:1 (0:1, 1:0)

Голи : 0:1 – 43 Жиру, 1:1 – 90 Осімхен.

Перший матч: 0:1

У середу, 19 квітня, у других чвертьфіналах визначаться суперники «Реала» та «Мілана». Німецька «Баварія» зустрінеться з англійським «Манчестер Сіті», а італійський «Інтер» з португальською «Бенфікою». Матчі розпочнуться о 22:00 год за Києвом.