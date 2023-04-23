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Відомий тренер звинуватив міністра спорту у расистських висловлюваннях

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Відомий тренер звинуватив міністра спорту у расистських висловлюваннях
На думку Михайла Гераскевича, деякі заяви міністра спорту Гутцайта несуть лише шкоду українським спортсменам
фото з відкритих джерел

«Як ми маємо розраховувати на міжнарожну підтримку після расистських висловлювань нашого міністра?»

У березні 2023 року на сайті Міністерства молоді та спорту з'явилася заява Вадима Гутцайта, у якій він заявив, що Україну підтримали цивілізовані країни, а от країни Азії та Африки не підтримали. На думку відомого тренера Михайла Гераскевича, замість побудови партнерських стосунків з представниками країн Азії та Африки, Гутцайт лише їх руйнує подібними висловлюваннями. Про це Михайло Гераскевич заявив в інтерв'ю «Главкому». 

«Пан Гутцайт є представником уряду України. Він мав би усвідомлювати, що кожне його слово в публічному просторі уважно відслідковується усім світом. Особливо сьогодні. І даний його закид є нічим іншим, як проявом расизму. Що є абсолютно неприпустимим», – заявив Гераскевич.

Голова Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт натякнув, що африканські, азійські та арабські країни не є цивілізованими
Голова Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт натякнув, що африканські, азійські та арабські країни не є цивілізованими
скріншот

Керівникам національних спортивних федерацій на конгресах міжнародних федерацій, де йде мова про продовження санкцій щодо росіян та білорусів, потрібно мати підтримку також від представників Азії та Африки.

«Як ми маємо розраховувати на підтримку після расистських висловлювань нашого міністра?» – дивується Гераскевич.

Зазначимо, що в урядовому наказі немає жодного разу слова «бойкот». Там ідеться лише про неучасть наших спортсменів у змаганнях, де є спортсмени з Росії та Білорусі. Але далеко не всі охочі росіяни будуть допущені до змагань після фільтрації, яку обіцяє запровадити Міжнародний олімпійський комітет.

«Припустимо, поляки погодилися прийняти Кубок світу з фехтування у себе, і навіть погодилися на участь у цих змаганнях росіян, але виключно у випадку, якщо ті підпишуться під відмовою від пропаганди Росії, від пропаганди війни. Якщо це станеться, коли ми, українські спортсмени, про це дізнаємося? Я думаю, що в останні дні перед початком змагань. Хоча, думаю, скоріш за все, росіяни взагалі самі відмовляться брати участь на таких умовах», – стверджує Гераскевич. 

Наказ на фінансування відрядження команди, згідно з процедурою Міністерства молоді та спорту, повинен бути готовий за місяць до виїзду. Тоді за місяць до події, коли українці не знатимуть, чи буде допуск росіян, чи ні, міністерство відмовляє українській команді у виїзді тому, що там будуть росіяни.

«А уявіть, у цей час готуються до змагань і польські уболівальники, вони намалювали плакати «Ні війні!», «Геть Росія!». Тобто вони підготувалися, а ми не приїхали. Який це вигляд матиме?» – наголосив тренер.

Якщо керуватися рішенням уряду не їхати на змагання, де участь беруть росіяни, то українські спортсмени також втратять міжнародний майданчик для протесту.

«От вийде Оля Харлан (українська фехтувальниця), до якої прикута увага всіх польських медіа, а вона на одязі, скажімо, зробить напис фарбою «Ні війні!», або щось подібне. Це буде пікет, акція протесту, яка викличе неймовірну увагу ЗМІ, резонанс. Увесь світ про це говоритиме. Так, Міжнародна федерація фехтування може її дискваліфікувати навіть пожиттєво, але акція буде дуже дієвою і вплине на всі подальші рішення МОК та рішення всіх інших федерацій. Але, якщо керуватися урядовим рішенням, Олю на змагання не допустили, бо думали, що російська команда там братиме участь», – обурюється Гераскевич.

Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту 12 квітня оприлюднило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами і білорусами. Тепер за участь у змаганнях разом із росіянами українцям загрожують санкції від рідних Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді і спорту. 

До слова, Гераскевич розповів, як Вадим Гутцайт погрожував йому відправкою на фронт за незгоду із політикою НОКу. 

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Теги: Михайло Гераскевич Вадим Гутцайт спорт

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