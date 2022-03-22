Один із найкращих боксерів в світі підтримав Україну у війні з Росією (відео)

Пак’яо – єдиний боксер в історії, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях

Один із найкращих боксерів в історії філіппінець Менні Пак’яо підтримав Україну у війні з Росією.

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях записав відео разом із володарем поясу WBC у напівлегкому дивізіоні Марком Магсайо та промоутером Шоном Гіббонсом.

Ролик, у якому всі троє підтримали країну, яка зазнала військового вторгнення армії РФ, було опубліковано останнім в Instagram.Перед камерою Шон з'явився із українським прапором.

Перед камерою Шон з'явився із українським прапором. У коментарі до відео він написав: «Слава Україні!».

Пак'яо за кар'єру провів 72 поєдинки, 62 з яких виграв, вісім програв, ще два бої завершилися внічию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sean Gibbons (@knuckleheadsean)

Нагадаємо, що головний тренер ФК «Аль-Айна» (Об'єднані Арабські Емірати), легендарний український футболіст Сергій Ребров заявив, що для країни-агресорки спорт – лише інструмент політики.