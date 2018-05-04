Вболівальники, які незаконно відвідували Крим, не потраплять на фінал Ліги чемпіонів в Києві

Прикордонники будуть пропускати вболівальників до України за списками

Уболівальників, які приїдуть до України на футбольний матч Ліги чемпіонів УЄФА, будуть пропускати через пункти пропуску за списками. Про це повідомив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал на брифінгу в п'ятницю, 4 травня, передає 112.ua. «Буде фінал Ліги чемпіонів. Як ви знаєте, планується збільшення до 20 тис. людей



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Прикордонники будуть пропускати вболівальників до України за списками

Уболівальників, які приїдуть до України на футбольний матч Ліги чемпіонів УЄФА, будуть пропускати через пункти пропуску за списками.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал на брифінгу в п'ятницю, 4 травня, передає 112.ua.

«Буде фінал Ліги чемпіонів. Як ви знаєте, планується збільшення до 20 тис. людей (співробітників ДПСУ, - ред.) на пунктах пропуску... Ми будемо працювати за попередніми списками. Тобто, ми отримаємо списки від авіаційних компаній і опрацюємо. Ми знаємо, хто до нас приїде. І вони будуть проходити за прискореним режимом», - сказав він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що це не стосується порушників.

«Крім порушників державного кордону, які у нас є в наших базах даних, крім тих, хто незаконно відвідував Крим, крім тих, хто порушує закони України або приїжджає з провокаційними цілями», - підкреслив глава МВС.

Раніше повідомлялося, що російських журналістів, які побували в Криму, «ДНР» і «ЛНР», можуть не пустити на фінал Ліги чемпіонів в Києві.

Вже 24 травня відбудеться фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів між німецьким «Вольфсбургом» та французьким «Ліоном» на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського.

А 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів 2018 року з футболу.

У фіналі почесний трофей розіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль».