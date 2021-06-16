Фінляндія через скасований гол поступилася Росії на Євро

Команда Суомі забила на початку зустрічі, проте відеоповтор показав положення «поза грою»

Збірна Фінляндії, яка в першому турі сенсаційно здолала Данію, в другому турі поступилася росіянам. Єдиний гол у зустрічі на рахунку партнера українця Руслана Малиновського по «Аталанті» Олексія Міранчука. Це був його перший удар на чемпіонаті в рамку воріт і одразу влучний. Від радості тренер росіян Станіслав Черчесов аж не встояв на ногах.

М'яч залетів у ворота фінів у доданий до першого тайму арбітром час. Зазначимо, що фіни забили першими, проте арбітр побіг дивитися відеоповтор і скасував взяття воріт.

У Фінляндії і Росії по 3 очки. В другому турі в групі також зустрінуться Бельгія і Данія.