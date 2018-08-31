Вернидуб не передумав залишати посаду головного тренера «Зорі»
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Юрій Вернидуб. Фото: ФК Зоря
Матч проти «Арсеналу» в чемпіонаті України «Зоря» проведе вже з новим наставником
Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб все ще налаштований покинути клуб.
Про це повідомляє FootballHub.
Після розмови з тренером джерело повідомило, що Вернидуб не змінив свого рішення.
Після прильоту до Києва він повинен поговорити з президентом луганського клубу Євгеном Геллером і, ймовірно, матч проти «Арсеналу» в чемпіонаті України «Зоря» проведе вже з новим наставником.
Як відомо, «Зоря» не зуміла вийти в плей-офф Ліги Європи після виїзної поразки від «Лейпцига» (2:3).
Вирішальний пенальті був реалізований вже в додатковий до другого тайму час.
Нагадаємо, генеральний директор луганчан попросив Вернидуба почекати з остаточним рішенням.
Джерело: FootballHub