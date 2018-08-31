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    Вернидуб не передумав залишати посаду головного тренера «Зорі»

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    Юрій Вернидуб. Фото: ФК Зоря - Вернидуб не передумав залишати посаду головного тренера «Зорі»
    Юрій Вернидуб. Фото: ФК Зоря

    Матч проти «Арсеналу» в чемпіонаті України «Зоря» проведе вже з новим наставником

    Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб все ще налаштований покинути клуб.

    Про це повідомляє FootballHub.

    Після розмови з тренером джерело повідомило, що Вернидуб не змінив свого рішення.

    Після прильоту до Києва він повинен поговорити з президентом луганського клубу Євгеном Геллером і, ймовірно, матч проти «Арсеналу» в чемпіонаті України «Зоря» проведе вже з новим наставником.

    Як відомо, «Зоря» не зуміла вийти в плей-офф Ліги Європи після виїзної поразки від «Лейпцига» (2:3).

    Вирішальний пенальті був реалізований вже в додатковий до другого тайму час.

    Нагадаємо, генеральний директор луганчан попросив Вернидуба почекати з остаточним рішенням.

    Джерело: FootballHub

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи «Зоря» тренер
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