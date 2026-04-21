Бразильська триатлоністка потонула під час змагань у США

Змагання у Техасі завершилися трагедією

Бразильська триатлоністка Мара Флавія Араужо втонула під час етапу з плавання на змаганнях із триатлону Ironman у штаті Техас (США). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN Brasil.

Наразі офіційна причина смерті спортсменки ще невідома.

38-річна Араужо займалася триатлоном протягом 10 років. Також вона працювала на телебаченні та була блогеркою.

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).