Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бразильська триатлоністка потонула під час змагань у США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Бразильська триатлоністка потонула під час змагань у США
Араужо займалася триатлоном протягом 10 років

Змагання у Техасі завершилися трагедією

Бразильська триатлоністка Мара Флавія Араужо втонула під час етапу з плавання на змаганнях із триатлону Ironman у штаті Техас (США). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN Brasil.

Наразі офіційна причина смерті спортсменки ще невідома.

38-річна Араужо займалася триатлоном протягом 10 років. Також вона працювала на телебаченні та була блогеркою.

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: смерть смерть на воді триатлон спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Бразильська триатлоністка потонула під час змагань у США
Бразильська триатлоністка потонула під час змагань у США
Онофрійчук здобула дві нагороди в окремих фіналах на етапі Кубка світу в Баку
Онофрійчук здобула дві нагороди в окремих фіналах на етапі Кубка світу в Баку
Снігур, Стародубцева і Калініна вийшли до фіналу кваліфікації супертурніру в Мадриді
Снігур, Стародубцева і Калініна вийшли до фіналу кваліфікації супертурніру в Мадриді
У Парагваї фанати зірвали поєдинок «Суперкласіко»
У Парагваї фанати зірвали поєдинок «Суперкласіко»
«Шахтар» переміг «Полісся» у центральному матчі туру УПЛ
«Шахтар» переміг «Полісся» у центральному матчі туру УПЛ
Суперкомп'ютер оновив шанси «Ман Сіті» на титул англійської Премєр-ліги після перемоги над «Арсеналом»
Суперкомп'ютер оновив шанси «Ман Сіті» на титул англійської Премєр-ліги після перемоги над «Арсеналом»

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua