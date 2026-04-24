Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Чемпіонату світу зі снукеру

На Чемпіонаті світу зі снукеру завершилися партії 1/16 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинки першого кола світової першості завершилися без гучних сенсацій. Зокрема, до 1/8 фіналу зміг пробитися лише один учасник кваліфікації: іранець Хоссейн Вафаеї переміг китайця Си Цзяхуея.

Окрасою 1/8 фіналу світової першості має стати поєдинок двох справжніх легенд світового снукеру – Джона Хіггінса та Ронні О'Саллівана.

1/8 фіналу Чемпіонату світу зі снукеру

Кайрен Вілсон (Англія) – Марк Аллен (Північна Ірландія) 3-5

Шон Мерфі (Англія) – Сяо Годун (Китай) 6-2

Джон Хіггінс (Шотландія) – Ронні О'Салліван (Англія)

Чжао Сіньтун (Китай) – Дінь Джуньху (Китай)

Ніл Робертсон (Австралія) – Кріс Вейклін (Англія)

Марк Вільямс (Вельс) – Баррі Хокінс (Англія)

Джадд Трамп (Англія) – Хоссейн Вафаеї (Іран)

Марк Селбі (Англія) – У Іцзе (Китай)

Нагадаємо, що британський снукерист відмовився від госпіталізації і завдяки цьому потрапив на Чемпіонат світу.

Чинним чемпіоном світу зі снукеру є гравець, який брав участь у договірних матчах.

Чжао Сіньтун став першим китайцем, який виграв Чемпіонат світу, і першим любителем, який завоював цей титул. Китайцю для участі в основні стадії чемпіонату світу довелося долати усі чотири кваліфікаційні раунди.