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    Усі результати 1/4 фіналу футбольної Ліги чемпіонів (відео)

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    &laquo;Баварії&raquo; потрідно забивати в Парижі на два голи більше, ніж&nbsp;&laquo;ПСЖ&raquo; - Усі результати 1/4 фіналу футбольної Ліги чемпіонів (відео)
    «Баварії» потрідно забивати в Парижі на два голи більше, ніж «ПСЖ»
    Фото з відкритих джерел

    В перших іграх протистоянь не зафіксовано жодної нічиєї

    Відбулися перші матчі чвертьфіналів футбольної Ліги чемпіонів. У вівторок перевага була на боці господарів, у середу більше за суперників забивали вже гості. Не зафіксовано жодної нічиєї, проте всі команди зберігають шанси пройти до 1/2 фіналу.

    Найкращі шанси мають «Реал» та «Челсі». Іспанський клуб переграв «Ліверпуль» (3:1) і почувається досить комфортно. Команди не змогли виставити найкращі склади, зокрема були відсутні Азар, Рамос, Карвахаль у «Реала» та Хендерсон, ван Дейк, Матіп і Орігі у «Ліверпуля». Краще до відсутності лідерів пристосувалися господарі. Їхню перевагу в майстерності засвідчив епізод з голом Вінісіуса, коли бразилець отримав передачу через півполя від Крооса.

    «Челсі» грав на нейтральному полі в Севільї і мав перемагати з різницею в один гол. Проте «Порту» пішов відігруватися і на останніх хвилинах пропустив ще один контрвипад – 0:2.

    Як і переможець турніру 2019 року «Ліверпуль», три м’ячі пропустила і «Баварія». Минулорічний тріумфатор дуже потужно провів гру з «Парі Сен-Жермен» в атаці, але шкутильгали дії в захисті. Перевагу гостям принесли три разючі контратаки. Відзначимо гольові передачі Неймара і дубль Мбаппе – 2:3.

    На останніх хвилинах врятував гру «Манчестер Сіті». Олександр Зінченко залишився в запасі, а голи за англійців забивали Де Брюйне та Жезус – 2:1. Гол бельгійця претендує на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів.

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    Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

    Матчі-відповіді відбудуться наступного тижня, 13-14 квітня.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Реал (Мадрид) ФК Парі Сен-Жермен ФК Ліверпуль
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