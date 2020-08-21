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    Відбулося жеребкування стартового раунду Кубка України з футболу

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    Процес жеребкування Кубка України&nbsp; - Відбулося жеребкування стартового раунду Кубка України з футболу
    Процес жеребкування Кубка України 
    Світлина - УАФ

    Команди Першої та Другої ліги дізналися своїх суперників

    У в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування стартового раунду розіграшу Кубка України сезону-2020/2021.

    Імена своїх суперників дізналися 13 команд першої ліги, 23 команди другої ліги та два аматорські колективи.

    Через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 та за проханням клубів під час жеребкування, за рішенням Дирекції з проведення Кубку України-2020/2021, використовували географічний принцип посіву.

    Результати жеребу:

    Група А:

    • «Кривбас» (Кривий Ріг) — «Черкащина» (Черкаси)
    • «Олімпія» (Савинці) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні
    • «Перемога» (Дніпро) — «Кремінь» (Кременчук)

    Група В:

    • «Метал» (Харків) — «ВПК-Агро» (Магдалинівка)
    • «Вікторія» (Миколаївка) — «Яруд» (Маріуполь) 
    • «Альянс» (Липова Долина) — «Металіст-1925» (Харків)
    • «Металург» (Запоріжжя) — «Авангард» (Краматорськ)

    Група С:

    • «Нікополь» (Нікополь) — «Кристал» (Херсон)
    • «Енергія» (Нова Каховка) — «Чорноморець» (Одеса)
    • «Таврія-Сімферополь» (Херсон) — «Реал-Фарма» (Одеса)
    • «Балкани» (Зоря) — «Миколаїв» (Миколаїв) 

    Група D:

    • «Рубікон» (Київ) — «Діназ» (Вишгород)
    • «Нива» (Вінниця) — «Чернігів» (Чернігів) 
    • «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Полісся» (Житомир)
    • «Дніпро» (Черкаси) — «Верес» (Рівне)

    Група Е:

    • «Карпати» (Галич) — «Нива» (Тернопіль)
    • «Поділля» (Хмельницький) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
    • «Буковина» (Чернівці) — «Ужгород» (Ужгород)
    • «Епіцентр» (Дунаївці) — «Карпати» (Львів).

    Примітно, що на цьому етапі виступить відроджений ФК «Кривбас».

    Базовими датами проведення вищеперерахованих матчів — 26—29 серпня.

    Зазначимо, фінал турніру має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.

    Читайте також: У Кривому Розі відбулося відродження ФК «Кривбас».

    Джерело: УАФ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК Карпати ФК Чорноморець ФК Нива (Тернопіль) ФК «Діназ» (Вишгород) ФК «Полісся» Українська асоціація футболу
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