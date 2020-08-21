Відбулося жеребкування стартового раунду Кубка України з футболу



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Процес жеребкування Кубка України Світлина - УАФ

Команди Першої та Другої ліги дізналися своїх суперників

У в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування стартового раунду розіграшу Кубка України сезону-2020/2021.

Імена своїх суперників дізналися 13 команд першої ліги, 23 команди другої ліги та два аматорські колективи.

Через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 та за проханням клубів під час жеребкування, за рішенням Дирекції з проведення Кубку України-2020/2021, використовували географічний принцип посіву.

Результати жеребу:

Група А:

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Черкащина» (Черкаси)

«Олімпія» (Савинці) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні

«Перемога» (Дніпро) — «Кремінь» (Кременчук)

Група В:

«Метал» (Харків) — «ВПК-Агро» (Магдалинівка)

«Вікторія» (Миколаївка) — «Яруд» (Маріуполь)

«Альянс» (Липова Долина) — «Металіст-1925» (Харків)

«Металург» (Запоріжжя) — «Авангард» (Краматорськ)

Група С:

«Нікополь» (Нікополь) — «Кристал» (Херсон)

«Енергія» (Нова Каховка) — «Чорноморець» (Одеса)

«Таврія-Сімферополь» (Херсон) — «Реал-Фарма» (Одеса)

«Балкани» (Зоря) — «Миколаїв» (Миколаїв)

Група D:

«Рубікон» (Київ) — «Діназ» (Вишгород)

«Нива» (Вінниця) — «Чернігів» (Чернігів)

«Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Полісся» (Житомир)

«Дніпро» (Черкаси) — «Верес» (Рівне)

Група Е:

«Карпати» (Галич) — «Нива» (Тернопіль)

«Поділля» (Хмельницький) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

«Буковина» (Чернівці) — «Ужгород» (Ужгород)

«Епіцентр» (Дунаївці) — «Карпати» (Львів).

Примітно, що на цьому етапі виступить відроджений ФК «Кривбас».

Базовими датами проведення вищеперерахованих матчів — 26—29 серпня.

Зазначимо, фінал турніру має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.

Джерело: УАФ