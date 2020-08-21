Відбулося жеребкування стартового раунду Кубка України з футболу
Процес жеребкування Кубка України
Світлина - УАФ
Команди Першої та Другої ліги дізналися своїх суперників
У в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування стартового раунду розіграшу Кубка України сезону-2020/2021.
Імена своїх суперників дізналися 13 команд першої ліги, 23 команди другої ліги та два аматорські колективи.
Через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 та за проханням клубів під час жеребкування, за рішенням Дирекції з проведення Кубку України-2020/2021, використовували географічний принцип посіву.
Результати жеребу:
Група А:
- «Кривбас» (Кривий Ріг) — «Черкащина» (Черкаси)
- «Олімпія» (Савинці) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні
- «Перемога» (Дніпро) — «Кремінь» (Кременчук)
Група В:
- «Метал» (Харків) — «ВПК-Агро» (Магдалинівка)
- «Вікторія» (Миколаївка) — «Яруд» (Маріуполь)
- «Альянс» (Липова Долина) — «Металіст-1925» (Харків)
- «Металург» (Запоріжжя) — «Авангард» (Краматорськ)
Група С:
- «Нікополь» (Нікополь) — «Кристал» (Херсон)
- «Енергія» (Нова Каховка) — «Чорноморець» (Одеса)
- «Таврія-Сімферополь» (Херсон) — «Реал-Фарма» (Одеса)
- «Балкани» (Зоря) — «Миколаїв» (Миколаїв)
Група D:
- «Рубікон» (Київ) — «Діназ» (Вишгород)
- «Нива» (Вінниця) — «Чернігів» (Чернігів)
- «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Полісся» (Житомир)
- «Дніпро» (Черкаси) — «Верес» (Рівне)
Група Е:
- «Карпати» (Галич) — «Нива» (Тернопіль)
- «Поділля» (Хмельницький) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
- «Буковина» (Чернівці) — «Ужгород» (Ужгород)
- «Епіцентр» (Дунаївці) — «Карпати» (Львів).
Примітно, що на цьому етапі виступить відроджений ФК «Кривбас».
Базовими датами проведення вищеперерахованих матчів — 26—29 серпня.
Зазначимо, фінал турніру має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.
Читайте також: У Кривому Розі відбулося відродження ФК «Кривбас».
Джерело: УАФ