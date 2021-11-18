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    Від коронавірусу в 42 роки помер колишній гравець «Зірки» і «Олександрії»

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    Денис Ковба помер на 43-му році життя - Від коронавірусу в 42 роки помер колишній гравець «Зірки» і «Олександрії»
    Денис Ковба помер на 43-му році життя
    фото з відкритих джерел

    Білорус Денис Ковба розпочинав і завершував кар’єру в Україні

    Колишній півзахисник «Зірки» з Кропивницького, «Олександрії» та національної збірної Білорусі Денис Ковба помер на 43-му році життя.

    Футболіст захворів на коронавірус і в лікарню потрапив у дуже важкому стані. Його одразу помістили в реанімаційне відділення, але вийти звідти він уже не зміг.

    Ковба був вихованцем вітебського «Локомотива», звідки перейшов до «Зірки». Залишив команду 2000 року, коли вона вилетіла з вищої ліги. Грав за російський клуб з Самари, був в складі «Спарти» чемпіоном Чехії. Догравати повернувся в Україну, 2012-го виступав за «Олександрію».

    Свого часу два місяці був на перегляді в київському «Динамо», коли там грали Валентин Белькевич і Олександр Хацкевич.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зірка» ФК Олександрія
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    Від коронавірусу в 42 роки помер колишній гравець «Зірки» і «Олександрії»