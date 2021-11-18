«Барселона» презентувала найдешевшого гравця в історії

Дані Алвес гратиме за каталонців за 1 євро на тиждень

Суперник київського «Динамо» в груповому турнірі Ліги чемпіонів представила зіркового новачка. Легенда клубу 38-річний Дані Алвес повернувся в команду через 5 років відсутності. На презентацію він, як і 2008 року, коли уклав перший контракт з клубом, вийшов у шльопанцях.

Бразилець обійшовся «Барселоні» безкоштовно. Не платитиме клуб і зарплату Дані Алвесу. Як повідомляє іспанська преса, враховуючи скрутне фінансове становище каталонського гранда, захисник отримуватиме в касі один євро на тиждень. Таким чином, найтитулованіший футболіст світу став найдешевшим гравцем в історії.

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Дані Алвес грав за «Барселону» у 2008–2016 роках (391 матч, 21 гол, 101 асист), вигравши з каталонцями 23 трофеї, зокрема, шість разів став чемпіоном Іспанії і тричі здобув Кубок чемпіонів. Загалом же в активі найтитулованішого футболіста світу 43 трофеї, завойовані за час виступів у шести клубах та збірній Бразилії.