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    У 20 років помер один із найталановитіших хокеїстів Чехії

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    Онджей Бухтела помер у наслідок пухлини на серці - У 20 років помер один із найталановитіших хокеїстів Чехії
    Онджей Бухтела помер у наслідок пухлини на серці
    Світлина із соцмереж

    Онджей Бухтела грав за збірні країни всіх вікових категорій

    Чеський хокеїст, оборонець «Бенатки-над-Їзероу» Онджей Бухтела помер у віці 20 років. Про це повідомляє Hokejportal.

    Спортсмен боровся з пухлиною в серці: хворобу виявили у нього тільки в травні 2020-го. «Життя інколи буває жорстоким. Від імені чеського хокею я хочу висловити свої співчуття родині Бухтели, його друзям і рідним», - заявив президент Федерації хокею Чехії Томаш Краль.

    Бухтела представляв збірні Чехії різного віку. У минулому сезоні на чемпіонаті світу серед хокеїстів до 20 років він провів сім матчів і заробив чотири очки за системою «гол плюс пас».

    Також у сезоні-2019/2020 Бухтела 57 разів виходив на лід у матчах першого дивізіону чемпіонату Чехії. На його рахунку дев'ять закинутих шайб і 16 асистів. Бухтела – вихованець чеського «Слована» з Усті-над-Лабеми.

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    смерть хокей
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