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    Видатний український борець прокоментував повернення на килим після тривалої перерви

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    Чотири роки тому в Лас-Веґасі Армен Варданян здобув срібло чемпіонату світу - Видатний український борець прокоментував повернення на килим після тривалої перерви
    Чотири роки тому в Лас-Веґасі Армен Варданян здобув срібло чемпіонату світу
    Liga.net

    Наразі Армен Варданян не каже, чи повернувся всерйоз і надовго

    Бронзовий призер Олімпіади-2008, дворазовий чемпіон Європи, тричі срібних призер чемпіонатів світу Армен Варданян прокоментував «Главкому» своє повернення на килим після понад дворічної перерви.

    Як ми розповідали, 37-річний борець греко-римського стилю виступив на Кубку України в Запоріжжі. В сутичці першого кола він поступився молодому борцеві з Київщини Сергієві Грушину.

    Трохи згодом, підіймаючись із кореспонденткою «Главкому» в ліфті палацу спорту «Юність», Армен Фрунзикович віджартувався, що вирішив розім'ятися. «Ніхто не вірив, що наважуся вийти на килим,  думали, що жартую, - каже борець. - А я вирішив довести, що ще можу боротися на рівні».

    Чи продовжуватиме Варданян тренування надалі наразі невідомо. Сам борець у відповідь на це питання лише загадково посміхнувся.

    Кубок України греко-римська боротьба Армен Варданян Сергій Грушин
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