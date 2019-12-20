Видатний український борець прокоментував повернення на килим після тривалої перерви



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Чотири роки тому в Лас-Веґасі Армен Варданян здобув срібло чемпіонату світу Liga.net

Наразі Армен Варданян не каже, чи повернувся всерйоз і надовго

Бронзовий призер Олімпіади-2008, дворазовий чемпіон Європи, тричі срібних призер чемпіонатів світу Армен Варданян прокоментував «Главкому» своє повернення на килим після понад дворічної перерви.

Як ми розповідали, 37-річний борець греко-римського стилю виступив на Кубку України в Запоріжжі. В сутичці першого кола він поступився молодому борцеві з Київщини Сергієві Грушину.

Трохи згодом, підіймаючись із кореспонденткою «Главкому» в ліфті палацу спорту «Юність», Армен Фрунзикович віджартувався, що вирішив розім'ятися. «Ніхто не вірив, що наважуся вийти на килим, думали, що жартую, - каже борець. - А я вирішив довести, що ще можу боротися на рівні».

Чи продовжуватиме Варданян тренування надалі наразі невідомо. Сам борець у відповідь на це питання лише загадково посміхнувся.