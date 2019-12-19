Видатний український борець, який намагався стати депутатом, повернувся на килим після дворічної паузи



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Армен Варданян повернувся, але програв Сергієві Грушину Скрін-шот

Армен Варданян ледь не переміг талановитого борця з Київщини

18-19 грудня у Запоріжжі відбувся Кубок України з греко-римської боротьби, присвячений пам’яті першого українського чемпіона з цього виду єдиноборства, запоріжця Якова Пункіна. 177 найсильніших класиків країни змагаються за почесний трофей на килимах палацу спорту «Юність».

Тріумфаторами змагань стали Корюн Саґрадян (до 55 кг), Жора Абовян (до 60 кг), Ленур Теміров (до 63 кг), Артур Політаєв (до 67 кг), Андрій Кулик (до 72 кг), Ярослав Фільчаков (до 77 кг), Андрій Антонюк (до 82 кг), Юрій Шкрюба (до 87 кг), Олександр Шишман (до 97 кг) і Олександр Чернецький (до 130 кг).

Сенсацією першого дня змагань стало повернення на килим бронзового призера Олімпійських ігор-2008, триразового віце-чемпіона світу Армена Варданяна, який не змагався більше двох років. 37-річний запоріжець показав клас на килимі, і провів красивий поєдинок, в якому більшість часу мав перевагу над Сергієм Грушиним із Київщини, втім, за сім секунд до завершення не втримав переваги і програв молодому опоненту, розповідає «Запорізький спорт».

Зауважимо, що Армен Фрунзикович Варданян уже двічі намагався стати народним обранцем. У 2010 році він брав участь у виборах в Запорізьку обласну раду від «Фронту змін». У 2012 році балотувався в депутати Верховної ради від партії «Батьківщина» по мажоритарному округу № 76. Обидва рази результат був невдалим.

У 2014 році Варданян виступив довіреною особою Миколи Фролова, кандидата в народні депутати України VIII скликання від Блоку Петра Порошенка.