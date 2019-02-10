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    Видатний український футболіст зіграє на «Кубку легенд» у Москві

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    Андрій Воронін представляв України на чемпіонаті світу-2006 і домашньому Євро-2012 - Видатний український футболіст зіграє на «Кубку легенд» у Москві
    Андрій Воронін представляв України на чемпіонаті світу-2006 і домашньому Євро-2012
    Футбол24

    Влітку минулого року Воронін їздив на чемпіонат світу до Росії

    Екс-гравець збірної України Андрій Воронін візьме участь у «Кубку легенд», який відбудеться в Москві.

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    Про це йдеться на офіційному сайті турніру.

    Змагання відбуватимуться 23-24 лютого на арені «Лужники».

    У розіграші «Кубка легенд» беруть участь шість команд - збірні Росії, Німеччини, Португалії, Голландії, Іспанії, а також Міжнародна збірна зірок футболу, зва яку й зіграє Воронін.

    Нагадаємо, що влітку Андрій їздив на чемпіонат світу до Росії і підтримував там свого друга, гравця російської збірної Самедова.

    У роки гравецької кар'єри Воронін міг обурюватися. коли журналісти зверталися до нього українською мовою.

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