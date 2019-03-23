Відбір Євро-2020: Англія трощить Чехію, Франція громить Молдову (відео)



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Англієць Рахім Стерлінґ наразі є головним героєм першого туру відбору Twitter

Огляд суботніх матчів єврокваліфікації

Сьогодні, 22 березня, у семи європейських містах гралися матчі першого туру відбірного раунду чемпіонату Європи 2020 року. Зрозуміло, що українці слідкували за групою В, де сьогодні свій дебютний поєдинок у цій кваліфікації провела збірна України.

Серед інших поєдинків виділялася зустріч у Лондоні, на стадіоні «Вемблі», де Англія приймала чехів. Правда, очікуваної боротьби не вийшло. Господарі здобули розгромну перемогу 5:0, а Рахім Стерлінґ зробив перший перший для цієї відбірної кампанії хет-трик.

Англія - Чехія - 5:0

Голи: 1:0 - Стерлінґ (24). 2:0 - Гаррі Кейн (45+2, з пенальті). 3:0 - Стерлінґ (62). 4:0 - Стерлінґ (68). 5:0 - Калаш (84, автогол)

Очікувано легко в Кишиневі виграли чинні чемпіони світу французи. Долю зустрічі команда Дідьє Дешама вирішила впродовж 12-ти хвилин першого тайму, впродовж яких у ворота Алєксєя Кошелєва влетіло три м'ячі. Причому третій гол на рахунку нападника Олів'є Жиру, котрий відзначився хет-триком у недавньому матчі київського «Динамо» проти «Челсі».

Молдова - Франція - 1:4

Голи: 0:1 - Ґрізманн (24). 0:2 - Варан (27). 0:3 - Олів'є Жиру (36). 0:4 - Мбаппе (87). 1:4 - Амброс (89)

Зі знакової перемоги над міцними албанцями розпочала відбір збірна Туреччини. Після звільнення Мірчі Луческу ця команда демонструє, що не така вона вже й безнадійна.

Албанія - Туреччина - 0:2

Голи: 0:1 - Бурак Їлмаз (21). 0:2 - Хакан Чалханоґлу (55)

Болгарія - Чорногорія - 1:1

Голи: 0:1 - Муґоса (50). 1:1- Недєлєв (82, з пенальті)

Андорра - Ісландія - 0:2

Голи: 0:1 - Б'ярнасон (22). 0:2 - К'яртанссон (80)

Завтра, 23 березня, буде зіграна чергова серія матчів відбірної кампанії Євро-2020.