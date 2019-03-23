Хет-трик у ворота чехів англієць Стерлінґ присвятив 13-річному хлопчикові, який помер від лейкемії (фото)



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Рахім Стерлінґ допомагав Демарі Докінсу боротися за життя Twitter

Про благородний вчинок одноклубника Олександра Зінченка в Англії зараз говорять ледь не більше, ніж про сам розгром над чехами

Відбірну кампанію до чемпіонату світу-2020 збірна Англії розпочала з розгромної перемоги 5:0 над чехами. Героєм зустрічі на «Вемблі» став нападник «Манчестер Сіті» Рахім Стерлінґ, який оформив у цій грі хет-трик.

Втім, після матчу англійська преса смакувала не так голи, як вчинок Стерлінґа, який присвятив свою звитяжну гру 13-річному гравцеві дитячої команди клубу «Кристал Пелас» Демарі Докінсу, котрий 17 березня помер від лейкемії.

У пам'ять про Демарі Рахім підготував футболку. Фото - Twitter Стерлінґа

Раніше Стерлінґ зустрічався з Демарі і підтримував його в боротьбі з важкою недугою.