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    Хет-трик у ворота чехів англієць Стерлінґ присвятив 13-річному хлопчикові, який помер від лейкемії (фото)

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    Рахім Стерлінґ допомагав Демарі Докінсу боротися за життя - Хет-трик у ворота чехів англієць Стерлінґ присвятив 13-річному хлопчикові, який помер від лейкемії (фото)
    Рахім Стерлінґ допомагав Демарі Докінсу боротися за життя
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    Про благородний вчинок одноклубника Олександра Зінченка в Англії зараз говорять ледь не більше, ніж про сам розгром над чехами

    Відбірну кампанію до чемпіонату світу-2020 збірна Англії розпочала з розгромної перемоги 5:0 над чехами. Героєм зустрічі на «Вемблі» став нападник «Манчестер Сіті» Рахім Стерлінґ, який оформив у цій грі хет-трик.

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    Втім, після матчу англійська преса смакувала не так голи, як вчинок Стерлінґа, який присвятив свою звитяжну гру 13-річному гравцеві дитячої команди клубу «Кристал Пелас» Демарі Докінсу, котрий 17 березня помер від лейкемії.

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    У пам'ять про Демарі Рахім підготував футболку. Фото - Twitter Стерлінґа

    Раніше Стерлінґ зустрічався з Демарі і підтримував його в боротьбі з важкою недугою.

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